قیمت امروز Levva Protocol

قیمت لحظه‌ ای Levva Protocol (LVVA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LVVA به USD برابر با $ 0 برای هر LVVA می‌ باشد.

توکن Levva Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 616,391 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.98B LVVA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LVVA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01602631 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LVVA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.31% و در هفت روز اخیر به میزان -17.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 298.42K رسیده است.

اطلاعات بازار Levva Protocol (LVVA)

ارزش بازار $ 616.39K$ 616.39K $ 616.39K حجم (24 ساعته) $ 298.42K$ 298.42K $ 298.42K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 622.64K$ 622.64K $ 622.64K سرمایه در گردش 1.98B 1.98B 1.98B عرضه کل 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Levva Protocol برابر است با $ 616.39K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 298.42K. عرضه در گردش LVVA برابر است با 1.98B، و عرضه کل آن 2000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 622.64K است.