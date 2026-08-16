قیمت امروز SubQuery Network

قیمت لحظه‌ ای SubQuery Network (SQT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 16.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SQT به USD برابر با $ 0 برای هر SQT می‌ باشد.

توکن SubQuery Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 89,572 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.79B SQT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SQT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.085438 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SQT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.61% و در هفت روز اخیر به میزان -74.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SubQuery Network (SQT)

ارزش بازار $ 89.57K$ 89.57K $ 89.57K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 241.61K$ 241.61K $ 241.61K سرمایه در گردش 3.79B 3.79B 3.79B عرضه کل 10,214,324,322.33168 10,214,324,322.33168 10,214,324,322.33168

ارزش بازار فعلی SubQuery Network برابر است با $ 89.57K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SQT برابر است با 3.79B، و عرضه کل آن 10214324322.33168 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 241.61K است.