قیمت امروز HashAI

قیمت لحظه‌ ای HashAI (HASHAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HASHAI به USD برابر با $ 0 برای هر HASHAI می‌ باشد.

توکن HashAI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 957,844 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 84.84B HASHAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HASHAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00312086 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HASHAI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -11.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار HashAI (HASHAI)

ارزش بازار $ 957.84K$ 957.84K $ 957.84K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M سرمایه در گردش 84.84B 84.84B 84.84B عرضه کل 89,225,730,969.61928 89,225,730,969.61928 89,225,730,969.61928

ارزش بازار فعلی HashAI برابر است با $ 957.84K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HASHAI برابر است با 84.84B، و عرضه کل آن 89225730969.61928 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.01M است.