قیمت امروز BytomDAO

قیمت لحظه‌ ای BytomDAO (BTM) در حال حاضر برابر با $ 0.01041495 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BTM به USD برابر با $ 0.01041495 برای هر BTM می‌ باشد.

توکن BytomDAO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,214,879 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 500.70M BTM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BTM در بازه‌ ای بین $ 0.01041456 (حداقل) و $ 0.01065303 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02402455 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00600134 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BTM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -23.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.23K رسیده است.

اطلاعات بازار BytomDAO (BTM)

ارزش بازار $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M حجم (24 ساعته) $ 3.23K$ 3.23K $ 3.23K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 21.87M$ 21.87M $ 21.87M سرمایه در گردش 500.70M 500.70M 500.70M عرضه کل 931,520,516.0511441 931,520,516.0511441 931,520,516.0511441

ارزش بازار فعلی BytomDAO برابر است با $ 5.21M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.23K. عرضه در گردش BTM برابر است با 500.70M، و عرضه کل آن 931520516.0511441 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.87M است.