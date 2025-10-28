قیمت لحظه‌ ای Baby BFT امروز برابر است با 0.00119742 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BBFT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BBFT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Baby BFT امروز برابر است با 0.00119742 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BBFT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BBFT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Baby BFT

قیمت Baby BFT (BBFT)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 BBFT به USD:

+2.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Baby BFT (BBFT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:55:01 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Baby BFT (BBFT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

+0.02%

+2.82%

-36.10%

-36.10%

قیمت لحظه‌ ای Baby BFT (BBFT) برابر است با $0.00119742. در 24 ساعت گذشته، BBFT در بازه قیمتی حداقل $ 0.00113501 تا حداکثر $ 0.00123626 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BBFT برابر با $ 0.00794105 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0003144 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BBFT در یک ساعت گذشته +0.02%، در 24 ساعت گذشته +2.82% و در 7 روز گذشته -36.10% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Baby BFT (BBFT)

ارزش بازار فعلی Baby BFT برابر است با $ 4.79M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BBFT برابر است با 4.00B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.97M است.

تاریخچه قیمت Baby BFT (BBFT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Baby BFT به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Baby BFT به USD به میزان $ -0.0008322817 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Baby BFT به USD به میزان $ -0.0001484175 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Baby BFT به USD به میزان $ +0.0004496156113524688 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+2.82%
30 روز$ -0.0008322817-69.50%
60 روز$ -0.0001484175-12.39%
90 روز$ +0.0004496156113524688+60.12%

Baby BFTBBFT چیست

Baby BFT is a revolutionary cryptocurrency project that combines artificial intelligence with blockchain technology to create immersive gaming experiences, generative NFT tools, and social media interactions in the metaverse.

Our ecosystem rewards users for participation, creativity, and engagement through play-to-earn mechanics, staking rewards, and AI-driven social features. Join the next wave of play-to-earn, NFTs, and AI-driven interactions powered by Baby BFT cryptocurrency

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Baby BFT (USD)

ارزش Baby BFT (BBFT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Baby BFT (BBFT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Baby BFT را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Baby BFT را بررسی کنید!

BBFT به ارزهای محلی

توکنومیکس Baby BFT (BBFT)

درک، توکنومیکس Baby BFT (BBFT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BBFT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Baby BFT (BBFT)

امروز Baby BFT (BBFT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BBFT به واحد USD برابر است با 0.00119742 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BBFT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BBFT نسبت به USD برابر است با $ 0.00119742. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Baby BFT چقدر است؟
ارزش بازار BBFT برابر است با $ 4.79M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BBFT چقدر است؟
عرضه در گردش BBFT برابر است با 4.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BBFT چقدر بوده است؟
BBFT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00794105 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BBFT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BBFT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0003144 USD رسید.
حجم معاملات BBFT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BBFT برابر است با -- USD.
آیا BBFT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BBFT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BBFT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:55:01 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Baby BFT (BBFT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

