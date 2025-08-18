Rohkem infot XFUND

xFUND hind (XFUND)

1 XFUND/USD reaalajas hind:

$197.18
$197.18
-4.40%1D
USD
xFUND (XFUND) reaalajas hinnagraafik
xFUND (XFUND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.46%

-4.40%

-18.14%

-18.14%

xFUND (XFUND) reaalajas hind on $197.18. Viimase 24 tunni jooksul XFUND kaubeldud madalaim $ 197.41 ja kõrgeim $ 211.45 näitab aktiivset turu volatiivsust. XFUNDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 10,139.65 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 106.97.

Lüliajalise tootluse osas on XFUND muutunud -1.46% viimase tunni jooksul, -4.40% 24 tunni vältel -18.14% viimase 7 päeva jooksul.

xFUND (XFUND) – turuteave

--
----

xFUND praegune turukapitalisatsioon on $ 1.98M -- 24 tunnise kauplemismahuga. XFUND ringlev varu on 9.97K, mille koguvaru on 9971.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.98M.

xFUND (XFUND) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse xFUND ja USD hinnamuutus $ -9.0913916453596.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse xFUND ja USD hinnamuutus $ +27.9736505480.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse xFUND ja USD hinnamuutus $ +65.0792984360.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse xFUND ja USD hinnamuutus $ +21.12758067820828.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -9.0913916453596-4.40%
30 päeva$ +27.9736505480+14.19%
60 päeva$ +65.0792984360+33.01%
90 päeva$ +21.12758067820828+12.00%

Mis on xFUND (XFUND)

xFUND is the on-chain governance and access token for the Unification Oracle of Oracles and other DeFi products.  Please note this is a separate token from FUND which is on a separate mainnet. 

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse xFUND (XFUND) allikas

Ametlik veebisait

xFUND hinna ennustus (USD)

Kui palju on xFUND (XFUND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie xFUND (XFUND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida xFUND nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake xFUND hinna ennustust kohe!

XFUND kohalike valuutade suhtes

xFUND (XFUND) tokenoomika

xFUND (XFUND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XFUND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse xFUND (XFUND) kohta

Kui palju on xFUND (XFUND) tänapäeval väärt?
Reaalajas XFUND hind USD on 197.18 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XFUND/USD hind?
Praegune hind XFUND/USD on $ 197.18. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on xFUND turukapitalisatsioon?
XFUND turukapitalisatsioon on $ 1.98M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XFUND ringlev varu?
XFUND ringlev varu on 9.97K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XFUND (ATH) hind?
XFUND saavutab ATH hinna summas 10,139.65 USD.
Mis oli kõigi aegade XFUND madalaim (ATL) hind?
XFUND nägi ATL hinda summas 106.97 USD.
Milline on XFUND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XFUND kauplemismaht on -- USD.
Kas XFUND sel aastal kõrgemale ka suundub?
XFUND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XFUND hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest.