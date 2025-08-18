Mis on xFUND (XFUND)

xFUND is the on-chain governance and access token for the Unification Oracle of Oracles and other DeFi products. Please note this is a separate token from FUND which is on a separate mainnet.

Üksuse xFUND (XFUND) allikas Ametlik veebisait

XFUND kohalike valuutade suhtes

xFUND (XFUND) tokenoomika

xFUND (XFUND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XFUND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse xFUND (XFUND) kohta Kui palju on xFUND (XFUND) tänapäeval väärt? Reaalajas XFUND hind USD on 197.18 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XFUND/USD hind? $ 197.18 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XFUND/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on xFUND turukapitalisatsioon? XFUND turukapitalisatsioon on $ 1.98M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XFUND ringlev varu? XFUND ringlev varu on 9.97K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XFUND (ATH) hind? XFUND saavutab ATH hinna summas 10,139.65 USD . Mis oli kõigi aegade XFUND madalaim (ATL) hind? XFUND nägi ATL hinda summas 106.97 USD . Milline on XFUND kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XFUND kauplemismaht on -- USD . Kas XFUND sel aastal kõrgemale ka suundub? XFUND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XFUND hinna ennustust

