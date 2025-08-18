Mis on Wrapped USDM (WUSDM)

Wrapped USDM is an ERC4626 vault token for USDM deposit. wUSDM is more easily used on DeFi than the rebasing token USDM.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Wrapped USDM (WUSDM) allikas Ametlik veebisait

Wrapped USDM hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wrapped USDM (WUSDM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped USDM (WUSDM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped USDM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wrapped USDM hinna ennustust kohe!

WUSDM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Wrapped USDM (WUSDM) tokenoomika

Wrapped USDM (WUSDM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WUSDM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped USDM (WUSDM) kohta Kui palju on Wrapped USDM (WUSDM) tänapäeval väärt? Reaalajas WUSDM hind USD on 1.081 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WUSDM/USD hind? $ 1.081 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WUSDM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wrapped USDM turukapitalisatsioon? WUSDM turukapitalisatsioon on $ 1.27M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WUSDM ringlev varu? WUSDM ringlev varu on 1.17M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WUSDM (ATH) hind? WUSDM saavutab ATH hinna summas 1.52 USD . Mis oli kõigi aegade WUSDM madalaim (ATL) hind? WUSDM nägi ATL hinda summas 0.929612 USD . Milline on WUSDM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WUSDM kauplemismaht on -- USD . Kas WUSDM sel aastal kõrgemale ka suundub? WUSDM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WUSDM hinna ennustust

Wrapped USDM (WUSDM) Olulised valdkonna uudised