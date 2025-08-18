Rohkem infot WUSDM

Wrapped USDM hind (WUSDM)

1 WUSDM/USD reaalajas hind:

$1.081
0.00%1D
Wrapped USDM (WUSDM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:15:49 (UTC+8)

Wrapped USDM (WUSDM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.081
24 h madal
$ 1.082
24 h kõrge

$ 1.081
$ 1.082
$ 1.52
$ 0.929612
--

-0.00%

-0.00%

-0.00%

Wrapped USDM (WUSDM) reaalajas hind on $1.081. Viimase 24 tunni jooksul WUSDM kaubeldud madalaim $ 1.081 ja kõrgeim $ 1.082 näitab aktiivset turu volatiivsust. WUSDMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.52 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.929612.

Lüliajalise tootluse osas on WUSDM muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.00% 24 tunni vältel -0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wrapped USDM (WUSDM) – turuteave

$ 1.27M
--
$ 1.27M
1.17M
1,173,030.554791119
Wrapped USDM praegune turukapitalisatsioon on $ 1.27M -- 24 tunnise kauplemismahuga. WUSDM ringlev varu on 1.17M, mille koguvaru on 1173030.554791119. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.27M.

Wrapped USDM (WUSDM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wrapped USDM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wrapped USDM ja USD hinnamuutus $ -0.0001850672.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wrapped USDM ja USD hinnamuutus $ +0.0013897336.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wrapped USDM ja USD hinnamuutus $ +0.0015520475583957.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.00%
30 päeva$ -0.0001850672-0.01%
60 päeva$ +0.0013897336+0.13%
90 päeva$ +0.0015520475583957+0.14%

Mis on Wrapped USDM (WUSDM)

Wrapped USDM is an ERC4626 vault token for USDM deposit. wUSDM is more easily used on DeFi than the rebasing token USDM.

Üksuse Wrapped USDM (WUSDM) allikas

Ametlik veebisait

Wrapped USDM hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wrapped USDM (WUSDM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped USDM (WUSDM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped USDM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wrapped USDM hinna ennustust kohe!

WUSDM kohalike valuutade suhtes

Wrapped USDM (WUSDM) tokenoomika

Wrapped USDM (WUSDM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WUSDM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped USDM (WUSDM) kohta

Kui palju on Wrapped USDM (WUSDM) tänapäeval väärt?
Reaalajas WUSDM hind USD on 1.081 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WUSDM/USD hind?
Praegune hind WUSDM/USD on $ 1.081. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wrapped USDM turukapitalisatsioon?
WUSDM turukapitalisatsioon on $ 1.27M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WUSDM ringlev varu?
WUSDM ringlev varu on 1.17M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WUSDM (ATH) hind?
WUSDM saavutab ATH hinna summas 1.52 USD.
Mis oli kõigi aegade WUSDM madalaim (ATL) hind?
WUSDM nägi ATL hinda summas 0.929612 USD.
Milline on WUSDM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WUSDM kauplemismaht on -- USD.
Kas WUSDM sel aastal kõrgemale ka suundub?
WUSDM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WUSDM hinna ennustust.
Wrapped USDM (WUSDM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

