Rekt hind (REKT)
-0.81%
+0.43%
-13.99%
-13.99%
Rekt (REKT) reaalajas hind on $0.00000106. Viimase 24 tunni jooksul REKT kaubeldud madalaim $ 0.00000105 ja kõrgeim $ 0.00000117 näitab aktiivset turu volatiivsust. REKTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00000141 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on REKT muutunud -0.81% viimase tunni jooksul, +0.43% 24 tunni vältel -13.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Rekt praegune turukapitalisatsioon on $ 444.58M -- 24 tunnise kauplemismahuga. REKT ringlev varu on 420.69T, mille koguvaru on 420690000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 444.58M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Rekt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Rekt ja USD hinnamuutus $ +0.0000010964.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Rekt ja USD hinnamuutus $ +0.0000023707.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Rekt ja USD hinnamuutus $ +0.00000084727240224489886.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+0.43%
|30 päeva
|$ +0.0000010964
|+103.44%
|60 päeva
|$ +0.0000023707
|+223.66%
|90 päeva
|$ +0.00000084727240224489886
|+398.29%
Rekt Brands Inc. encompasses several different verticals spanning art, culture, media, NFTs, and physical goods: Rekt Drinks - Rekt Drinks is considered the official drink of web3. It boasts one of the largest web2 product launches from a web3 brand with 222,456 drinks (flavoured sparkling water) sold out at public launch across 32 different countries in under 48 hours. Rektguy NFT collection - a FREE mint launched in 2022 with over $120M of trading volume and a cult-like community, including holders such as Snoop Dogg, Steve Aoki, Bassjackers and Gary Vaynerchuk. Rekt Art - OSF is a former trader turned artist who has collaborated with Red Bull, Bybit, Ledger, Sotheby’s, Saatchi Gallery, House of Fine Art & more. Rekt Events - events held throughout the year including NYC, London, Paris, Miami, Lisbon, Dubai, Singapore, Las Vegas, Marfa & Taipei. Rekt Radio - a top crypto podcast produced by Rekt and Rug Radio, hosted by OSF, Mando and Keyboard Monkey. It features the biggest names in crypto including Raoul Pal, Beeple, Bitboy, Su Zhu, Ansem, RookieXBT, TraderMayne, Alex Wice, DCInvestor and more. $REKT will be the token that underpins this entire ecosystem, staying true to the project’s memetic routes, while allowing for holders to gain exclusive access to parts of the ecosystem as well as significantly expanding its membership.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on Rekt (REKT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rekt (REKT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rekt nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Rekt hinna ennustust kohe!
Rekt (REKT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REKT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.