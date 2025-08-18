Rohkem infot REKT

Rekt (REKT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:41:19 (UTC+8)

Rekt (REKT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000105
$ 0.00000105$ 0.00000105
24 h madal
$ 0.00000117
$ 0.00000117$ 0.00000117
24 h kõrge

$ 0.00000105
$ 0.00000105$ 0.00000105

$ 0.00000117
$ 0.00000117$ 0.00000117

$ 0.00000141
$ 0.00000141$ 0.00000141

$ 0
$ 0$ 0

-0.81%

+0.43%

-13.99%

-13.99%

Rekt (REKT) reaalajas hind on $0.00000106. Viimase 24 tunni jooksul REKT kaubeldud madalaim $ 0.00000105 ja kõrgeim $ 0.00000117 näitab aktiivset turu volatiivsust. REKTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00000141 ja kõigi aegade madalaim hind on $.

Lüliajalise tootluse osas on REKT muutunud -0.81% viimase tunni jooksul, +0.43% 24 tunni vältel -13.99% viimase 7 päeva jooksul.

Rekt (REKT) – turuteave

$ 444.58M
$ 444.58M$ 444.58M

--
----

$ 444.58M
$ 444.58M$ 444.58M

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Rekt praegune turukapitalisatsioon on $ 444.58M -- 24 tunnise kauplemismahuga. REKT ringlev varu on 420.69T, mille koguvaru on 420690000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 444.58M.

Rekt (REKT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Rekt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Rekt ja USD hinnamuutus $ +0.0000010964.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Rekt ja USD hinnamuutus $ +0.0000023707.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Rekt ja USD hinnamuutus $ +0.00000084727240224489886.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.43%
30 päeva$ +0.0000010964+103.44%
60 päeva$ +0.0000023707+223.66%
90 päeva$ +0.00000084727240224489886+398.29%

Mis on Rekt (REKT)

Rekt Brands Inc. encompasses several different verticals spanning art, culture, media, NFTs, and physical goods: Rekt Drinks - Rekt Drinks is considered the official drink of web3. It boasts one of the largest web2 product launches from a web3 brand with 222,456 drinks (flavoured sparkling water) sold out at public launch across 32 different countries in under 48 hours. Rektguy NFT collection - a FREE mint launched in 2022 with over $120M of trading volume and a cult-like community, including holders such as Snoop Dogg, Steve Aoki, Bassjackers and Gary Vaynerchuk. Rekt Art - OSF is a former trader turned artist who has collaborated with Red Bull, Bybit, Ledger, Sotheby’s, Saatchi Gallery, House of Fine Art & more. Rekt Events - events held throughout the year including NYC, London, Paris, Miami, Lisbon, Dubai, Singapore, Las Vegas, Marfa & Taipei. Rekt Radio - a top crypto podcast produced by Rekt and Rug Radio, hosted by OSF, Mando and Keyboard Monkey. It features the biggest names in crypto including Raoul Pal, Beeple, Bitboy, Su Zhu, Ansem, RookieXBT, TraderMayne, Alex Wice, DCInvestor and more. $REKT will be the token that underpins this entire ecosystem, staying true to the project’s memetic routes, while allowing for holders to gain exclusive access to parts of the ecosystem as well as significantly expanding its membership.

Üksuse Rekt (REKT) allikas

Rekt hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rekt (REKT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rekt (REKT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rekt nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rekt hinna ennustust kohe!

REKT kohalike valuutade suhtes

Rekt (REKT) tokenoomika

Rekt (REKT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REKT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rekt (REKT) kohta

Kui palju on Rekt (REKT) tänapäeval väärt?
Reaalajas REKT hind USD on 0.00000106 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune REKT/USD hind?
Praegune hind REKT/USD on $ 0.00000106. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Rekt turukapitalisatsioon?
REKT turukapitalisatsioon on $ 444.58M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on REKT ringlev varu?
REKT ringlev varu on 420.69T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim REKT (ATH) hind?
REKT saavutab ATH hinna summas 0.00000141 USD.
Mis oli kõigi aegade REKT madalaim (ATL) hind?
REKT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on REKT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine REKT kauplemismaht on -- USD.
Kas REKT sel aastal kõrgemale ka suundub?
REKT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REKT hinna ennustust.
Rekt (REKT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.