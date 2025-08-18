Mis on Rekt (REKT)

Rekt Brands Inc. encompasses several different verticals spanning art, culture, media, NFTs, and physical goods: Rekt Drinks - Rekt Drinks is considered the official drink of web3. It boasts one of the largest web2 product launches from a web3 brand with 222,456 drinks (flavoured sparkling water) sold out at public launch across 32 different countries in under 48 hours. Rektguy NFT collection - a FREE mint launched in 2022 with over $120M of trading volume and a cult-like community, including holders such as Snoop Dogg, Steve Aoki, Bassjackers and Gary Vaynerchuk. Rekt Art - OSF is a former trader turned artist who has collaborated with Red Bull, Bybit, Ledger, Sotheby’s, Saatchi Gallery, House of Fine Art & more. Rekt Events - events held throughout the year including NYC, London, Paris, Miami, Lisbon, Dubai, Singapore, Las Vegas, Marfa & Taipei. Rekt Radio - a top crypto podcast produced by Rekt and Rug Radio, hosted by OSF, Mando and Keyboard Monkey. It features the biggest names in crypto including Raoul Pal, Beeple, Bitboy, Su Zhu, Ansem, RookieXBT, TraderMayne, Alex Wice, DCInvestor and more. $REKT will be the token that underpins this entire ecosystem, staying true to the project’s memetic routes, while allowing for holders to gain exclusive access to parts of the ecosystem as well as significantly expanding its membership.

Üksuse Rekt (REKT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Rekt (REKT) tokenoomika

Rekt (REKT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REKT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rekt (REKT) kohta Kui palju on Rekt (REKT) tänapäeval väärt? Reaalajas REKT hind USD on 0.00000106 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune REKT/USD hind? $ 0.00000106 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind REKT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Rekt turukapitalisatsioon? REKT turukapitalisatsioon on $ 444.58M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on REKT ringlev varu? REKT ringlev varu on 420.69T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim REKT (ATH) hind? REKT saavutab ATH hinna summas 0.00000141 USD . Mis oli kõigi aegade REKT madalaim (ATL) hind? REKT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on REKT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine REKT kauplemismaht on -- USD . Kas REKT sel aastal kõrgemale ka suundub? REKT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REKT hinna ennustust

