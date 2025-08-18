Rohkem infot PETUNIA

PETUNIA Hinnainfo

PETUNIA Ametlik veebisait

PETUNIA Tokenoomika

PETUNIA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Petunia logo

Petunia hind (PETUNIA)

Loendis mitteolevad

1 PETUNIA/USD reaalajas hind:

$0.00013415
$0.00013415$0.00013415
-13.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Petunia (PETUNIA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:05:41 (UTC+8)

Petunia (PETUNIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00013366
$ 0.00013366$ 0.00013366
24 h madal
$ 0.00015775
$ 0.00015775$ 0.00015775
24 h kõrge

$ 0.00013366
$ 0.00013366$ 0.00013366

$ 0.00015775
$ 0.00015775$ 0.00015775

$ 0.00651603
$ 0.00651603$ 0.00651603

$ 0.00013426
$ 0.00013426$ 0.00013426

-0.75%

-14.95%

-20.00%

-20.00%

Petunia (PETUNIA) reaalajas hind on $0.00013368. Viimase 24 tunni jooksul PETUNIA kaubeldud madalaim $ 0.00013366 ja kõrgeim $ 0.00015775 näitab aktiivset turu volatiivsust. PETUNIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00651603 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00013426.

Lüliajalise tootluse osas on PETUNIA muutunud -0.75% viimase tunni jooksul, -14.95% 24 tunni vältel -20.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Petunia (PETUNIA) – turuteave

$ 133.64K
$ 133.64K$ 133.64K

--
----

$ 133.64K
$ 133.64K$ 133.64K

999.87M
999.87M 999.87M

999,874,417.0
999,874,417.0 999,874,417.0

Petunia praegune turukapitalisatsioon on $ 133.64K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PETUNIA ringlev varu on 999.87M, mille koguvaru on 999874417.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 133.64K.

Petunia (PETUNIA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Petunia ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Petunia ja USD hinnamuutus $ -0.0000686200.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Petunia ja USD hinnamuutus $ -0.0000796918.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Petunia ja USD hinnamuutus $ -0.0039866179777662935.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-14.95%
30 päeva$ -0.0000686200-51.33%
60 päeva$ -0.0000796918-59.61%
90 päeva$ -0.0039866179777662935-96.75%

Mis on Petunia (PETUNIA)

Petunia is a fan-based memecoin celebrating Petunia the Pig on TikTok. Petunia is a Pig that has recently gotten viral on the TikTok platform, having been rescued by its owner from being abandoned by the previous breeder Momma June. This token was created as part of the Bonk ecosystem within the Solana Blockchain to celebrate Petunia’s life alongside the community, having garnered support from the original owners of Petunia, we continue to build more presence on X and giving back to Petunia and her family. It is purely meant to be a memecoin in support of Petunia.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Petunia (PETUNIA) allikas

Ametlik veebisait

Petunia hinna ennustus (USD)

Kui palju on Petunia (PETUNIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Petunia (PETUNIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Petunia nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Petunia hinna ennustust kohe!

PETUNIA kohalike valuutade suhtes

Petunia (PETUNIA) tokenoomika

Petunia (PETUNIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PETUNIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Petunia (PETUNIA) kohta

Kui palju on Petunia (PETUNIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas PETUNIA hind USD on 0.00013368 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PETUNIA/USD hind?
Praegune hind PETUNIA/USD on $ 0.00013368. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Petunia turukapitalisatsioon?
PETUNIA turukapitalisatsioon on $ 133.64K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PETUNIA ringlev varu?
PETUNIA ringlev varu on 999.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PETUNIA (ATH) hind?
PETUNIA saavutab ATH hinna summas 0.00651603 USD.
Mis oli kõigi aegade PETUNIA madalaim (ATL) hind?
PETUNIA nägi ATL hinda summas 0.00013426 USD.
Milline on PETUNIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PETUNIA kauplemismaht on -- USD.
Kas PETUNIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
PETUNIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PETUNIA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:05:41 (UTC+8)

Petunia (PETUNIA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.