Mis on Petunia (PETUNIA)

Petunia is a fan-based memecoin celebrating Petunia the Pig on TikTok. Petunia is a Pig that has recently gotten viral on the TikTok platform, having been rescued by its owner from being abandoned by the previous breeder Momma June. This token was created as part of the Bonk ecosystem within the Solana Blockchain to celebrate Petunia’s life alongside the community, having garnered support from the original owners of Petunia, we continue to build more presence on X and giving back to Petunia and her family. It is purely meant to be a memecoin in support of Petunia.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Petunia (PETUNIA) kohta Kui palju on Petunia (PETUNIA) tänapäeval väärt? Reaalajas PETUNIA hind USD on 0.00013368 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PETUNIA/USD hind? $ 0.00013368 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PETUNIA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Petunia turukapitalisatsioon? PETUNIA turukapitalisatsioon on $ 133.64K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PETUNIA ringlev varu? PETUNIA ringlev varu on 999.87M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PETUNIA (ATH) hind? PETUNIA saavutab ATH hinna summas 0.00651603 USD . Mis oli kõigi aegade PETUNIA madalaim (ATL) hind? PETUNIA nägi ATL hinda summas 0.00013426 USD . Milline on PETUNIA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PETUNIA kauplemismaht on -- USD . Kas PETUNIA sel aastal kõrgemale ka suundub? PETUNIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PETUNIA hinna ennustust

