nICP is a decentralised liquid staking derivative on the Internet computer protocol. It allows people to earn yield on their ICP while being fully liquid. The protocol is controlled and managed by the WaterNeuron DAO through staked WTN tokens, and thus fully decentralised. All the components of the protocol are fully on-chain. All the code is open source. It is the first fully decentralised LST on ICP.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse neuron ICP (NICP) kohta Kui palju on neuron ICP (NICP) tänapäeval väärt? Reaalajas NICP hind USD on 5.58 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NICP/USD hind? $ 5.58 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NICP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on neuron ICP turukapitalisatsioon? NICP turukapitalisatsioon on $ 1.00M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NICP ringlev varu? NICP ringlev varu on 178.93K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NICP (ATH) hind? NICP saavutab ATH hinna summas 15.12 USD . Mis oli kõigi aegade NICP madalaim (ATL) hind? NICP nägi ATL hinda summas 2.67 USD . Milline on NICP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NICP kauplemismaht on -- USD . Kas NICP sel aastal kõrgemale ka suundub? NICP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NICP hinna ennustust

