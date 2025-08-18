Mis on MetaCene (MAK)

MetaCene is a next-gen Meta-MMO platform pioneering player-centric entertainment, governance and co-creation, unfolding in an unparalleled apocalyptic open world with robust economy. At the same time, as the pioneering and leading Serverfi project, MetaCene has developed a Serverfi system - Realms focused on connections of game servers and NFT ownership, facilitating decentralized distribution and management. Led by a gaming industry pioneer, boasts a stellar development team and advisory board featuring veterans from renowned companies like Blizzard and Tencent, with endorsements from metaverse expert Seb and influential investors like Kaifu Lee and David Brevik, poised to revolutionize the gaming and metaverse landscape. Backed by Folius Venture, Animoca, Spartan, Mantle, SevenX, Hashglobal, Mixmarvel, Wemade, Emurgo, Comma3 and other investors in last two rounds, MetaCene experienced rapid growth in community and improvement on product design. MetaCene features top-tier game attributes and innovative gameplay mechanics. It has successfully onboarded over 27,000 players and 500,000+ ecosystem users across its last three testing phases.

Üksuse MetaCene (MAK) allikas Ametlik veebisait

MetaCene (MAK) tokenoomika

MetaCene (MAK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MetaCene (MAK) kohta Kui palju on MetaCene (MAK) tänapäeval väärt? Reaalajas MAK hind USD on 0.00986088 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MAK/USD hind? $ 0.00986088 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MAK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MetaCene turukapitalisatsioon? MAK turukapitalisatsioon on $ 5.21M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MAK ringlev varu? MAK ringlev varu on 528.24M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAK (ATH) hind? MAK saavutab ATH hinna summas 0.143686 USD . Mis oli kõigi aegade MAK madalaim (ATL) hind? MAK nägi ATL hinda summas 0.00361995 USD . Milline on MAK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MAK kauplemismaht on -- USD . Kas MAK sel aastal kõrgemale ka suundub? MAK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAK hinna ennustust

