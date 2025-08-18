Hibernates hind (HIBER)
+0.56%
-7.39%
+2.56%
+2.56%
Hibernates (HIBER) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HIBER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HIBERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01204488 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on HIBER muutunud +0.56% viimase tunni jooksul, -7.39% 24 tunni vältel +2.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hibernates praegune turukapitalisatsioon on $ 133.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HIBER ringlev varu on 999.79M, mille koguvaru on 999793150.984857. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 133.73K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Hibernates ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hibernates ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hibernates ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hibernates ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-7.39%
|30 päeva
|$ 0
|-36.62%
|60 päeva
|$ 0
|-41.60%
|90 päeva
|$ 0
|--
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.