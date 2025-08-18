Rohkem infot GLANKER

glonkybot logo

glonkybot hind (GLANKER)

Loendis mitteolevad

1 GLANKER/USD reaalajas hind:

--
----
-5.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
glonkybot (GLANKER) reaalajas hinnagraafik
glonkybot (GLANKER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.19%

-5.38%

-14.76%

-14.76%

glonkybot (GLANKER) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GLANKER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GLANKERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GLANKER muutunud +1.19% viimase tunni jooksul, -5.38% 24 tunni vältel -14.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

glonkybot (GLANKER) – turuteave

$ 231.46K
$ 231.46K$ 231.46K

--
----

$ 231.46K
$ 231.46K$ 231.46K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

glonkybot praegune turukapitalisatsioon on $ 231.46K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GLANKER ringlev varu on 100.00B, mille koguvaru on 99999999999.99998. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 231.46K.

glonkybot (GLANKER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse glonkybot ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse glonkybot ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse glonkybot ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse glonkybot ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.38%
30 päeva$ 0+41.74%
60 päeva$ 0+92.33%
90 päeva$ 0--

Mis on glonkybot (GLANKER)

The project expands on the Clanker ecosystem with tools and experiences for creating and managing Clanker (and Base-native) tokens. Our product suite includes: Empire Builder: The gamified token community rewards tool. This is our flagship product and is designed to make it easy for token creators to build and reward their community of token holders. glonkybot - A natural language tokenbot AI agent that has the additional feature of using sonnet 3.7 to analyze your profile, a certain image, or post and come up with a unique token name and ticker that is automatically deployed as a Clanker.

Üksuse glonkybot (GLANKER) allikas

Ametlik veebisait

glonkybot hinna ennustus (USD)

Kui palju on glonkybot (GLANKER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie glonkybot (GLANKER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida glonkybot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake glonkybot hinna ennustust kohe!

GLANKER kohalike valuutade suhtes

glonkybot (GLANKER) tokenoomika

glonkybot (GLANKER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLANKER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse glonkybot (GLANKER) kohta

Kui palju on glonkybot (GLANKER) tänapäeval väärt?
Reaalajas GLANKER hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GLANKER/USD hind?
Praegune hind GLANKER/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on glonkybot turukapitalisatsioon?
GLANKER turukapitalisatsioon on $ 231.46K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GLANKER ringlev varu?
GLANKER ringlev varu on 100.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GLANKER (ATH) hind?
GLANKER saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade GLANKER madalaim (ATL) hind?
GLANKER nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GLANKER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GLANKER kauplemismaht on -- USD.
Kas GLANKER sel aastal kõrgemale ka suundub?
GLANKER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GLANKER hinna ennustust.
