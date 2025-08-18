Global Dollar hind (USDG)
Global Dollar (USDG) reaalajas hind on $0.999898. Viimase 24 tunni jooksul USDG kaubeldud madalaim $ 0.999546 ja kõrgeim $ 0.999999 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.65 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.907561.
Lüliajalise tootluse osas on USDG muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel -0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Global Dollar praegune turukapitalisatsioon on $ 396.65M -- 24 tunnise kauplemismahuga. USDG ringlev varu on 396.67M, mille koguvaru on 396668578.127198. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 396.65M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Global Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.000166.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Global Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.0000176981.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Global Dollar ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Global Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.0003476800802845.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.000166
|+0.02%
|30 päeva
|$ +0.0000176981
|+0.00%
|60 päeva
|$ 0
|--
|90 päeva
|$ +0.0003476800802845
|+0.03%
Global Dollar (USDG) is a single currency stablecoin pegged to the US dollar that is regulated under the Monetary Authority of Singapore (MAS). USDG is issued by Paxos Digital Singapore (PDS) and will always be fully redeemable from Paxos on a one- to-one basis for US dollars. USDG combines the stability and reach of US dollars with the added security and efficiency of blockchain technology. USDG is always available and accessible, offering high transfer speeds and programmability. USDG is always available for 1:1 redemption for US dollars, 24/7. Paxos Digital Singapore Pte. Ltd. (PDS), the issuer of USDG, has secured full approval from the Monetary Authority of Singapore (MAS) as a Major Payments Institution (MPI) to offer digital payment token services. This approval aligns USDG with MAS' forthcoming stablecoin framework, positioning it at the forefront of regulatory compliance. MAS, a globally recognized prudential regulator, is known for its robust oversight of stablecoins and commitment to stringent consumer protection standards. USDG's issuance will adhere to strict regulatory standards, including requirements for value stability, capital adequacy, redemption and par and comprehensive disclosure. Specific regulatory obligations include substantial capital reserve requirements, frequent regulatory examinations, monthly independent attestations of reserve assets, monitoring of operating procedures and annual audits of reserve assets. It also provides protection from bankruptcy by holding stablecoin reserve assets in segregated accounts held on trust by PDS for the benefit of USDG holders. USDG represents the pinnacle of regulated stablecoins, offering unparalleled stability, security and compliance in the rapidly evolving world of digital finance.
Global Dollar (USDG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
