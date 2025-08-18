Mis on Finance Vote (FVT)

Finance.vote is the consensus layer for DeFi. It is a governance platform designed to introduce quadratic voting technologies and mechanisms for price discovery to decentralised finance. The platform pushes prediction markets and DAOs into new territories, where users can earn tokens for accurate price predictions and participating in governance decisions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Finance Vote (FVT) allikas Ametlik veebisait

Finance Vote hinna ennustus (USD)

Kui palju on Finance Vote (FVT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Finance Vote (FVT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Finance Vote nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Finance Vote hinna ennustust kohe!

FVT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Finance Vote (FVT) tokenoomika

Finance Vote (FVT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FVT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Finance Vote (FVT) kohta Kui palju on Finance Vote (FVT) tänapäeval väärt? Reaalajas FVT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FVT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FVT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Finance Vote turukapitalisatsioon? FVT turukapitalisatsioon on $ 107.79K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FVT ringlev varu? FVT ringlev varu on 204.71M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FVT (ATH) hind? FVT saavutab ATH hinna summas 0.093714 USD . Mis oli kõigi aegade FVT madalaim (ATL) hind? FVT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FVT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FVT kauplemismaht on -- USD . Kas FVT sel aastal kõrgemale ka suundub? FVT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FVT hinna ennustust

Finance Vote (FVT) Olulised valdkonna uudised