Chudjak logo

Chudjak hind (CHUD)

Loendis mitteolevad

1 CHUD/USD reaalajas hind:

$0.00467164
$0.00467164
-8.90%1D
Chudjak (CHUD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:11:59 (UTC+8)

Chudjak (CHUD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00466343
$ 0.00466343
24 h madal
$ 0.00536555
$ 0.00536555
24 h kõrge

$ 0.00466343
$ 0.00466343

$ 0.00536555
$ 0.00536555

$ 0.03484076
$ 0.03484076

$ 0.0011374
$ 0.0011374

+0.74%

-7.92%

-10.78%

-10.78%

Chudjak (CHUD) reaalajas hind on $0.00472288. Viimase 24 tunni jooksul CHUD kaubeldud madalaim $ 0.00466343 ja kõrgeim $ 0.00536555 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHUDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03484076 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0011374.

Lüliajalise tootluse osas on CHUD muutunud +0.74% viimase tunni jooksul, -7.92% 24 tunni vältel -10.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chudjak (CHUD) – turuteave

$ 4.35M
$ 4.35M

--
--

$ 4.35M
$ 4.35M

926.93M
926.93M

926,934,675.1
926,934,675.1

Chudjak praegune turukapitalisatsioon on $ 4.35M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHUD ringlev varu on 926.93M, mille koguvaru on 926934675.1. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.35M.

Chudjak (CHUD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chudjak ja USD hinnamuutus $ -0.000406238290353974.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chudjak ja USD hinnamuutus $ +0.0002591406.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chudjak ja USD hinnamuutus $ -0.0002455137.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chudjak ja USD hinnamuutus $ +0.002639214240653295.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000406238290353974-7.92%
30 päeva$ +0.0002591406+5.49%
60 päeva$ -0.0002455137-5.19%
90 päeva$ +0.002639214240653295+126.66%

Mis on Chudjak (CHUD)

Billions Must Buy

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chudjak (CHUD) allikas

Ametlik veebisait

Chudjak hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chudjak (CHUD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chudjak (CHUD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chudjak nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chudjak hinna ennustust kohe!

CHUD kohalike valuutade suhtes

Chudjak (CHUD) tokenoomika

Chudjak (CHUD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHUD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chudjak (CHUD) kohta

Kui palju on Chudjak (CHUD) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHUD hind USD on 0.00472288 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHUD/USD hind?
Praegune hind CHUD/USD on $ 0.00472288. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chudjak turukapitalisatsioon?
CHUD turukapitalisatsioon on $ 4.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHUD ringlev varu?
CHUD ringlev varu on 926.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHUD (ATH) hind?
CHUD saavutab ATH hinna summas 0.03484076 USD.
Mis oli kõigi aegade CHUD madalaim (ATL) hind?
CHUD nägi ATL hinda summas 0.0011374 USD.
Milline on CHUD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHUD kauplemismaht on -- USD.
Kas CHUD sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHUD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHUD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:11:59 (UTC+8)

