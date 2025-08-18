Mis on Bruh (BRUH)

Meet $BRUH, a green monster who's tired of the hype, the pumps, and the inevitable dumps. Unlike other tokens, $BRUH doesn't care about the moon or lambos. In fact, $BRUH doesn't care about much at all. He's seen the meme tokens come and go, watched as their value bled to zero, and he's had enough. So, what does $BRUH do? He launches his own token, of course. Powered by the iconic Mike Wazowski $BRUH face, $BRUH is here to spread a different kind of energy—a laid-back, "whatever" attitude that's refreshingly honest in a space filled with overzealous optimism. This isn't about creating the next big thing; it's about embracing the $BRUH moments in life, those times when you just want to throw your hands up and say, "Bruh."

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Bruh (BRUH) tokenoomika

Bruh (BRUH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRUH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bruh (BRUH) kohta Kui palju on Bruh (BRUH) tänapäeval väärt? Reaalajas BRUH hind USD on 0.00005711 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BRUH/USD hind? $ 0.00005711 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BRUH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bruh turukapitalisatsioon? BRUH turukapitalisatsioon on $ 57.11K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BRUH ringlev varu? BRUH ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRUH (ATH) hind? BRUH saavutab ATH hinna summas 0.02611272 USD . Mis oli kõigi aegade BRUH madalaim (ATL) hind? BRUH nägi ATL hinda summas 0.00002029 USD . Milline on BRUH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BRUH kauplemismaht on -- USD . Kas BRUH sel aastal kõrgemale ka suundub? BRUH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRUH hinna ennustust

