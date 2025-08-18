Rohkem infot BOOMER

Boomer logo

Boomer hind (BOOMER)

Loendis mitteolevad

1 BOOMER/USD reaalajas hind:

$0.00292039
-1.60%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Boomer (BOOMER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:17:50 (UTC+8)

Boomer (BOOMER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00291564
24 h madal
$ 0.00316918
24 h kõrge

$ 0.00291564
$ 0.00316918
$ 0.061015
$ 0.00066653
-0.50%

-1.11%

-6.09%

-6.09%

Boomer (BOOMER) reaalajas hind on $0.00293668. Viimase 24 tunni jooksul BOOMER kaubeldud madalaim $ 0.00291564 ja kõrgeim $ 0.00316918 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOOMERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.061015 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00066653.

Lüliajalise tootluse osas on BOOMER muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -1.11% 24 tunni vältel -6.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Boomer (BOOMER) – turuteave

$ 2.72M
--
$ 2.72M
926.93M
926,930,222.2296784
Boomer praegune turukapitalisatsioon on $ 2.72M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOOMER ringlev varu on 926.93M, mille koguvaru on 926930222.2296784. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.72M.

Boomer (BOOMER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Boomer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Boomer ja USD hinnamuutus $ +0.0003801655.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Boomer ja USD hinnamuutus $ +0.0021855950.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Boomer ja USD hinnamuutus $ -0.000252751629599001.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.11%
30 päeva$ +0.0003801655+12.95%
60 päeva$ +0.0021855950+74.42%
90 päeva$ -0.000252751629599001-7.92%

Mis on Boomer (BOOMER)

Meme coin on base chain

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Boomer (BOOMER) allikas

Ametlik veebisait

Boomer hinna ennustus (USD)

Kui palju on Boomer (BOOMER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Boomer (BOOMER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Boomer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Boomer hinna ennustust kohe!

BOOMER kohalike valuutade suhtes

Boomer (BOOMER) tokenoomika

Boomer (BOOMER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOOMER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Boomer (BOOMER) kohta

Kui palju on Boomer (BOOMER) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOOMER hind USD on 0.00293668 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOOMER/USD hind?
Praegune hind BOOMER/USD on $ 0.00293668. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Boomer turukapitalisatsioon?
BOOMER turukapitalisatsioon on $ 2.72M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOOMER ringlev varu?
BOOMER ringlev varu on 926.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOOMER (ATH) hind?
BOOMER saavutab ATH hinna summas 0.061015 USD.
Mis oli kõigi aegade BOOMER madalaim (ATL) hind?
BOOMER nägi ATL hinda summas 0.00066653 USD.
Milline on BOOMER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOOMER kauplemismaht on -- USD.
Kas BOOMER sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOOMER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOOMER hinna ennustust.
