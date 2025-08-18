Bitcoin on Base (BTCB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0.232043 $ 0.232043 $ 0.232043 24 h madal $ 0.243647 $ 0.243647 $ 0.243647 24 h kõrge 24 h madal $ 0.232043$ 0.232043 $ 0.232043 24 h kõrge $ 0.243647$ 0.243647 $ 0.243647 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.977888$ 0.977888 $ 0.977888 Madalaim hind $ 0.136227$ 0.136227 $ 0.136227 Hinnamuutus (1 h) -0.28% Hinnamuutus (1 p) -2.30% Hinnamuutus (7 p) +16.12% Hinnamuutus (7 p) +16.12%

Bitcoin on Base (BTCB) reaalajas hind on $0.232725. Viimase 24 tunni jooksul BTCB kaubeldud madalaim $ 0.232043 ja kõrgeim $ 0.243647 näitab aktiivset turu volatiivsust. BTCBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.977888 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.136227.

Lüliajalise tootluse osas on BTCB muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, -2.30% 24 tunni vältel +16.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bitcoin on Base (BTCB) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M Ringlev varu 15.63M 15.63M 15.63M Koguvaru 15,631,855.325371057 15,631,855.325371057 15,631,855.325371057

Bitcoin on Base praegune turukapitalisatsioon on $ 3.63M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BTCB ringlev varu on 15.63M, mille koguvaru on 15631855.325371057. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.63M.