Bitcoin on Base hind (BTCB)

1 BTCB/USD reaalajas hind:

$0.232047
$0.232047
-2.50%1D
Bitcoin on Base (BTCB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:07:53 (UTC+8)

Bitcoin on Base (BTCB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.232043
$ 0.232043
24 h madal
$ 0.243647
$ 0.243647
24 h kõrge

$ 0.232043
$ 0.232043

$ 0.243647
$ 0.243647

$ 0.977888
$ 0.977888

$ 0.136227
$ 0.136227

-0.28%

-2.30%

+16.12%

+16.12%

Bitcoin on Base (BTCB) reaalajas hind on $0.232725. Viimase 24 tunni jooksul BTCB kaubeldud madalaim $ 0.232043 ja kõrgeim $ 0.243647 näitab aktiivset turu volatiivsust. BTCBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.977888 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.136227.

Lüliajalise tootluse osas on BTCB muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, -2.30% 24 tunni vältel +16.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bitcoin on Base (BTCB) – turuteave

$ 3.63M
$ 3.63M

--
--

$ 3.63M
$ 3.63M

15.63M
15.63M

15,631,855.325371057
15,631,855.325371057

Bitcoin on Base praegune turukapitalisatsioon on $ 3.63M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BTCB ringlev varu on 15.63M, mille koguvaru on 15631855.325371057. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.63M.

Bitcoin on Base (BTCB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bitcoin on Base ja USD hinnamuutus $ -0.0054828318529978.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bitcoin on Base ja USD hinnamuutus $ +0.0133487569.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bitcoin on Base ja USD hinnamuutus $ +0.0653601878.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bitcoin on Base ja USD hinnamuutus $ -0.0629837784190061.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0054828318529978-2.30%
30 päeva$ +0.0133487569+5.74%
60 päeva$ +0.0653601878+28.08%
90 päeva$ -0.0629837784190061-21.29%

Mis on Bitcoin on Base (BTCB)

Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens. Please update the description to the following: Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived.

Üksuse Bitcoin on Base (BTCB) allikas

Ametlik veebisait

Bitcoin on Base hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bitcoin on Base (BTCB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitcoin on Base (BTCB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitcoin on Base nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bitcoin on Base hinna ennustust kohe!

BTCB kohalike valuutade suhtes

Bitcoin on Base (BTCB) tokenoomika

Bitcoin on Base (BTCB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTCB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bitcoin on Base (BTCB) kohta

Kui palju on Bitcoin on Base (BTCB) tänapäeval väärt?
Reaalajas BTCB hind USD on 0.232725 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BTCB/USD hind?
Praegune hind BTCB/USD on $ 0.232725. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bitcoin on Base turukapitalisatsioon?
BTCB turukapitalisatsioon on $ 3.63M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BTCB ringlev varu?
BTCB ringlev varu on 15.63M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTCB (ATH) hind?
BTCB saavutab ATH hinna summas 0.977888 USD.
Mis oli kõigi aegade BTCB madalaim (ATL) hind?
BTCB nägi ATL hinda summas 0.136227 USD.
Milline on BTCB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BTCB kauplemismaht on -- USD.
Kas BTCB sel aastal kõrgemale ka suundub?
BTCB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTCB hinna ennustust.
Bitcoin on Base (BTCB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

