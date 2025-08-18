Mis on Behodler (EYE)

Behodler is an efficient, low gas, single sided AMM with a universal liquidity token powered by MEV capturing tokenomics. While offering lower impermanent loss than traditional AMMs, Behodler shines as a wholesaler of yield strategies typically found on layer 2: for half the gas of a trade on Uniswap, you can zap into and out of your favourite mainnet yield farms. Eye is the deflationary governance token for Behodler. While most governance tokens are for little more than voting, Behodler burns EYE every chance it gets to glean the truth that comes from requiring participants stake skin in the game.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Behodler (EYE) allikas Ametlik veebisait

Behodler hinna ennustus (USD)

Kui palju on Behodler (EYE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Behodler (EYE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Behodler nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Behodler hinna ennustust kohe!

EYE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Behodler (EYE) tokenoomika

Behodler (EYE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EYE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Behodler (EYE) kohta Kui palju on Behodler (EYE) tänapäeval väärt? Reaalajas EYE hind USD on 0.02935939 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EYE/USD hind? $ 0.02935939 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EYE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Behodler turukapitalisatsioon? EYE turukapitalisatsioon on $ 164.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EYE ringlev varu? EYE ringlev varu on 5.57M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EYE (ATH) hind? EYE saavutab ATH hinna summas 2.52 USD . Mis oli kõigi aegade EYE madalaim (ATL) hind? EYE nägi ATL hinda summas 0.0083679 USD . Milline on EYE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EYE kauplemismaht on -- USD . Kas EYE sel aastal kõrgemale ka suundub? EYE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EYE hinna ennustust

Behodler (EYE) Olulised valdkonna uudised