Behodler hind (EYE)

1 EYE/USD reaalajas hind:

$0.02935939
$0.02935939$0.02935939
-4.30%1D
Behodler (EYE) reaalajas hinnagraafik
Behodler (EYE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02898713
$ 0.02898713$ 0.02898713
24 h madal
$ 0.03071361
$ 0.03071361$ 0.03071361
24 h kõrge

$ 0.02898713
$ 0.02898713$ 0.02898713

$ 0.03071361
$ 0.03071361$ 0.03071361

$ 2.52
$ 2.52$ 2.52

$ 0.0083679
$ 0.0083679$ 0.0083679

+0.75%

-4.34%

-5.17%

-5.17%

Behodler (EYE) reaalajas hind on $0.02935939. Viimase 24 tunni jooksul EYE kaubeldud madalaim $ 0.02898713 ja kõrgeim $ 0.03071361 näitab aktiivset turu volatiivsust. EYEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.52 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0083679.

Lüliajalise tootluse osas on EYE muutunud +0.75% viimase tunni jooksul, -4.34% 24 tunni vältel -5.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Behodler (EYE) – turuteave

$ 164.10K
$ 164.10K$ 164.10K

--
----

$ 286.97K
$ 286.97K$ 286.97K

5.57M
5.57M 5.57M

9,736,609.732504485
9,736,609.732504485 9,736,609.732504485

Behodler praegune turukapitalisatsioon on $ 164.10K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EYE ringlev varu on 5.57M, mille koguvaru on 9736609.732504485. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 286.97K.

Behodler (EYE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Behodler ja USD hinnamuutus $ -0.00133319365103335.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Behodler ja USD hinnamuutus $ +0.0019682446.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Behodler ja USD hinnamuutus $ +0.0310108586.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Behodler ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00133319365103335-4.34%
30 päeva$ +0.0019682446+6.70%
60 päeva$ +0.0310108586+105.63%
90 päeva$ 0--

Mis on Behodler (EYE)

Behodler is an efficient, low gas, single sided AMM with a universal liquidity token powered by MEV capturing tokenomics. While offering lower impermanent loss than traditional AMMs, Behodler shines as a wholesaler of yield strategies typically found on layer 2: for half the gas of a trade on Uniswap, you can zap into and out of your favourite mainnet yield farms. Eye is the deflationary governance token for Behodler. While most governance tokens are for little more than voting, Behodler burns EYE every chance it gets to glean the truth that comes from requiring participants stake skin in the game.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Behodler (EYE) allikas

Ametlik veebisait

Behodler hinna ennustus (USD)

Kui palju on Behodler (EYE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Behodler (EYE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Behodler nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Behodler hinna ennustust kohe!

EYE kohalike valuutade suhtes

Behodler (EYE) tokenoomika

Behodler (EYE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EYE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Behodler (EYE) kohta

Kui palju on Behodler (EYE) tänapäeval väärt?
Reaalajas EYE hind USD on 0.02935939 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EYE/USD hind?
Praegune hind EYE/USD on $ 0.02935939. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Behodler turukapitalisatsioon?
EYE turukapitalisatsioon on $ 164.10K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EYE ringlev varu?
EYE ringlev varu on 5.57M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EYE (ATH) hind?
EYE saavutab ATH hinna summas 2.52 USD.
Mis oli kõigi aegade EYE madalaim (ATL) hind?
EYE nägi ATL hinda summas 0.0083679 USD.
Milline on EYE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EYE kauplemismaht on -- USD.
Kas EYE sel aastal kõrgemale ka suundub?
EYE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EYE hinna ennustust.
Behodler (EYE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.