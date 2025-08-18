Rohkem infot BEAST

Based Beast Coin hind (BEAST)

1 BEAST/USD reaalajas hind:

$0.01592893
$0.01592893$0.01592893
-7.50%1D
USD
Based Beast Coin (BEAST) reaalajas hinnagraafik
Based Beast Coin (BEAST) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01570898
$ 0.01570898$ 0.01570898
24 h madal
$ 0.01730566
$ 0.01730566$ 0.01730566
24 h kõrge

$ 0.01570898
$ 0.01570898$ 0.01570898

$ 0.01730566
$ 0.01730566$ 0.01730566

$ 0.075244
$ 0.075244$ 0.075244

$ 0.00711498
$ 0.00711498$ 0.00711498

+0.71%

-7.55%

-5.95%

-5.95%

Based Beast Coin (BEAST) reaalajas hind on $0.01592893. Viimase 24 tunni jooksul BEAST kaubeldud madalaim $ 0.01570898 ja kõrgeim $ 0.01730566 näitab aktiivset turu volatiivsust. BEASTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.075244 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00711498.

Lüliajalise tootluse osas on BEAST muutunud +0.71% viimase tunni jooksul, -7.55% 24 tunni vältel -5.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Based Beast Coin (BEAST) – turuteave

$ 159.29K
$ 159.29K$ 159.29K

--
----

$ 159.29K
$ 159.29K$ 159.29K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Based Beast Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 159.29K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BEAST ringlev varu on 10.00M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 159.29K.

Based Beast Coin (BEAST) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Based Beast Coin ja USD hinnamuutus $ -0.00130145115920753.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Based Beast Coin ja USD hinnamuutus $ +0.0010292525.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Based Beast Coin ja USD hinnamuutus $ +0.0083533921.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Based Beast Coin ja USD hinnamuutus $ +0.004868527488305542.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00130145115920753-7.55%
30 päeva$ +0.0010292525+6.46%
60 päeva$ +0.0083533921+52.44%
90 päeva$ +0.004868527488305542+44.02%

Mis on Based Beast Coin (BEAST)

Based Beast Coin onboarding the next 1 million users to Base. Collaborating with strong projects on Base while the Based Beast Coin is providing utility via telegram bots services for other projects and members of the base ecosystem. While based beast coin is known for the fans of the Base community we focus on onboarding new users to base and the overall crypto space using collaborations and major rewarding contests.

Üksuse Based Beast Coin (BEAST) allikas

Ametlik veebisait

Based Beast Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Based Beast Coin (BEAST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Based Beast Coin (BEAST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Based Beast Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Based Beast Coin hinna ennustust kohe!

BEAST kohalike valuutade suhtes

Based Beast Coin (BEAST) tokenoomika

Based Beast Coin (BEAST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEAST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Based Beast Coin (BEAST) kohta

Kui palju on Based Beast Coin (BEAST) tänapäeval väärt?
Reaalajas BEAST hind USD on 0.01592893 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BEAST/USD hind?
Praegune hind BEAST/USD on $ 0.01592893. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Based Beast Coin turukapitalisatsioon?
BEAST turukapitalisatsioon on $ 159.29K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BEAST ringlev varu?
BEAST ringlev varu on 10.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BEAST (ATH) hind?
BEAST saavutab ATH hinna summas 0.075244 USD.
Mis oli kõigi aegade BEAST madalaim (ATL) hind?
BEAST nägi ATL hinda summas 0.00711498 USD.
Milline on BEAST kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BEAST kauplemismaht on -- USD.
Kas BEAST sel aastal kõrgemale ka suundub?
BEAST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BEAST hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.