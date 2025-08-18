Mis on ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)

Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure.

Üksuse ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) kohta Kui palju on ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) tänapäeval väärt? Reaalajas ASYNC hind USD on 0.00169311 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ASYNC/USD hind? $ 0.00169311 . Milline on ASYNCHRONUS by Virtuals turukapitalisatsioon? ASYNC turukapitalisatsioon on $ 1.05M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ASYNC ringlev varu? ASYNC ringlev varu on 619.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASYNC (ATH) hind? ASYNC saavutab ATH hinna summas 0.00452434 USD . Mis oli kõigi aegade ASYNC madalaim (ATL) hind? ASYNC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ASYNC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ASYNC kauplemismaht on -- USD .

