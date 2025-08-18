Mis on ARKEO (ARKEO)

Arkeo is an open, decentralized marketplace that turns raw blockchain RPC bandwidth into a tradeable good. Built on the Cosmos SDK, the network pairs node operators (“providers”) with dApps, wallets, exchanges, and AI agents that require fast, censorship-resistant access to chains like Bitcoin, Ethereum, and Cosmos. Providers secure a slot in the marketplace by bonding ARKEO tokens as collateral. The bonded amount works like a performance-linked security deposit: every validated RPC call earns them ARKEO, but if their uptime or response accuracy falls below on-chain thresholds, a portion of the bond is automatically slashed and redistributed. This mechanism enforces service quality without central oversight. Consumers pay per call or through subscription bundles, choosing providers by price, latency, and reliability metrics that are published on-chain. The ARKEO token also grants governance rights over fee curves, slashing parameters, and treasury spend. By commoditizing node access and aligning incentives with transparent staking economics, Arkeo removes reliance on centralized RPC gateways such as Infura, lowers the barrier to operating independent nodes, and strengthens decentralization across the entire Web3 stack.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ARKEO (ARKEO) kohta Kui palju on ARKEO (ARKEO) tänapäeval väärt? Reaalajas ARKEO hind USD on 0.03163741 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ARKEO/USD hind? $ 0.03163741 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ARKEO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ARKEO turukapitalisatsioon? ARKEO turukapitalisatsioon on $ 663.12K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ARKEO ringlev varu? ARKEO ringlev varu on 20.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARKEO (ATH) hind? ARKEO saavutab ATH hinna summas 0.146623 USD . Mis oli kõigi aegade ARKEO madalaim (ATL) hind? ARKEO nägi ATL hinda summas 0.0314792 USD . Milline on ARKEO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ARKEO kauplemismaht on -- USD . Kas ARKEO sel aastal kõrgemale ka suundub? ARKEO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARKEO hinna ennustust

