ARKEO (ARKEO) reaalajas hind on $0.03163741. Viimase 24 tunni jooksul ARKEO kaubeldud madalaim $ 0.0314792 ja kõrgeim $ 0.03168384 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARKEOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.146623 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0314792.
Lüliajalise tootluse osas on ARKEO muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel -2.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ARKEO praegune turukapitalisatsioon on $ 663.12K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ARKEO ringlev varu on 20.96M, mille koguvaru on 120992625.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.83M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse ARKEO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ARKEO ja USD hinnamuutus $ -0.0073905970.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ARKEO ja USD hinnamuutus $ -0.0210805124.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ARKEO ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.01%
|30 päeva
|$ -0.0073905970
|-23.36%
|60 päeva
|$ -0.0210805124
|-66.63%
|90 päeva
|$ 0
|--
Arkeo is an open, decentralized marketplace that turns raw blockchain RPC bandwidth into a tradeable good. Built on the Cosmos SDK, the network pairs node operators (“providers”) with dApps, wallets, exchanges, and AI agents that require fast, censorship-resistant access to chains like Bitcoin, Ethereum, and Cosmos. Providers secure a slot in the marketplace by bonding ARKEO tokens as collateral. The bonded amount works like a performance-linked security deposit: every validated RPC call earns them ARKEO, but if their uptime or response accuracy falls below on-chain thresholds, a portion of the bond is automatically slashed and redistributed. This mechanism enforces service quality without central oversight. Consumers pay per call or through subscription bundles, choosing providers by price, latency, and reliability metrics that are published on-chain. The ARKEO token also grants governance rights over fee curves, slashing parameters, and treasury spend. By commoditizing node access and aligning incentives with transparent staking economics, Arkeo removes reliance on centralized RPC gateways such as Infura, lowers the barrier to operating independent nodes, and strengthens decentralization across the entire Web3 stack.
