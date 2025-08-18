Rohkem infot ARARA

Araracoin logo

Araracoin hind (ARARA)

Loendis mitteolevad

1 ARARA/USD reaalajas hind:

$0.00053719
$0.00053719$0.00053719
-1.40%1D
mexc
USD
Araracoin (ARARA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:03:25 (UTC+8)

Araracoin (ARARA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107827
$ 0.00107827$ 0.00107827

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

-1.41%

+1.21%

+1.21%

Araracoin (ARARA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ARARA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARARAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00107827 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ARARA muutunud -0.41% viimase tunni jooksul, -1.41% 24 tunni vältel +1.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Araracoin (ARARA) – turuteave

$ 19.47M
$ 19.47M$ 19.47M

--
----

$ 53.72M
$ 53.72M$ 53.72M

36.25B
36.25B 36.25B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Araracoin praegune turukapitalisatsioon on $ 19.47M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ARARA ringlev varu on 36.25B, mille koguvaru on 100000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 53.72M.

Araracoin (ARARA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Araracoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Araracoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Araracoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Araracoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.41%
30 päeva$ 0+6.39%
60 päeva$ 0-30.94%
90 päeva$ 0--

Mis on Araracoin (ARARA)

Araracoin (ARARA) is a BEP20 token designed to support wildlife conservation through blockchain technology. The project allocates 20% of its total supply and implements a transaction fee mechanism to fund environmental initiatives, creating a self-sustaining funding model for biodiversity preservation. Beyond direct funding, Araracoin incorporates decentralized governance, allowing ARARA holders to vote on conservation fund allocations, ensuring community-driven decision-making. The project also leverages memecoin appeal, using the macaw as a symbol to attract a broad audience while promoting environmental awareness. Built on Binance Smart Chain (BSC), ARARA facilitates fast and low-cost transactions, while ensuring transparency and security through blockchain technology. The smart contract has been audited by CyberScope, reinforcing trust in its infrastructure.

Üksuse Araracoin (ARARA) allikas

Araracoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Araracoin (ARARA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Araracoin (ARARA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Araracoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Araracoin hinna ennustust kohe!

ARARA kohalike valuutade suhtes

Araracoin (ARARA) tokenoomika

Araracoin (ARARA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARARA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Araracoin (ARARA) kohta

Kui palju on Araracoin (ARARA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARARA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARARA/USD hind?
Praegune hind ARARA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Araracoin turukapitalisatsioon?
ARARA turukapitalisatsioon on $ 19.47M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARARA ringlev varu?
ARARA ringlev varu on 36.25B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARARA (ATH) hind?
ARARA saavutab ATH hinna summas 0.00107827 USD.
Mis oli kõigi aegade ARARA madalaim (ATL) hind?
ARARA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ARARA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARARA kauplemismaht on -- USD.
Kas ARARA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARARA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARARA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:03:25 (UTC+8)

