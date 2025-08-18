XOXNO Network (XOXNO) reaalajas hind on $ 0.03566. Viimase 24 tunni jooksul XOXNO kaubeldud madalaim $ 0.03417 ja kõrgeim $ 0.03566 näitab aktiivset turu volatiivsust. XOXNOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.30727065532562603 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.016038435287442202.
Lüliajalise tootluse osas on XOXNO muutunud +0.36% viimase tunni jooksul, +0.36% 24 tunni vältel +14.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XOXNO Network (XOXNO) – turuteave
No.5500
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 70.53K
$ 70.53K$ 70.53K
$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
99,920,019
99,920,019 99,920,019
0.00%
EGLD
XOXNO Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 70.53K 24 tunnise kauplemismahuga. XOXNO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 99920019. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.57M.
XOXNO Network (XOXNO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse XOXNO Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001279
+0.36%
30 päeva
$ +0.00415
+13.17%
60 päeva
$ +0.01211
+51.42%
90 päeva
$ -0.00367
-9.34%
XOXNO Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris XOXNO muutuse $ +0.0001279 (+0.36%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
XOXNO Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00415 (+13.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
XOXNO Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XOXNO $ +0.01211 (+51.42%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
XOXNO Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00367 (-9.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada XOXNO Network (XOXNO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
XOXNO aims to build an all-in-one platform accessible to non-crypto native users. XOXNO Network empowers you to explore a web3 economy in one place: collectibles & ticketing, DeFi and more.
XOXNO Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XOXNO Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XOXNO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse XOXNO Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XOXNO Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
XOXNO Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on XOXNO Network (XOXNO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XOXNO Network (XOXNO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XOXNO Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
XOXNO Network (XOXNO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XOXNO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
XOXNO Network (XOXNO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas XOXNO Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XOXNO Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
