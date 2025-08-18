Rohkem infot XOXNO

XOXNO Network hind(XOXNO)

1 XOXNO/USD reaalajas hind:

$0.03566
$0.03566$0.03566
+0.36%1D
USD
XOXNO Network (XOXNO) reaalajas hinnagraafik
XOXNO Network (XOXNO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03417
$ 0.03417$ 0.03417
24 h madal
$ 0.03566
$ 0.03566$ 0.03566
24 h kõrge

$ 0.03417
$ 0.03417$ 0.03417

$ 0.03566
$ 0.03566$ 0.03566

$ 0.30727065532562603
$ 0.30727065532562603$ 0.30727065532562603

$ 0.016038435287442202
$ 0.016038435287442202$ 0.016038435287442202

+0.36%

+0.36%

+14.40%

+14.40%

XOXNO Network (XOXNO) reaalajas hind on $ 0.03566. Viimase 24 tunni jooksul XOXNO kaubeldud madalaim $ 0.03417 ja kõrgeim $ 0.03566 näitab aktiivset turu volatiivsust. XOXNOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.30727065532562603 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.016038435287442202.

Lüliajalise tootluse osas on XOXNO muutunud +0.36% viimase tunni jooksul, +0.36% 24 tunni vältel +14.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XOXNO Network (XOXNO) – turuteave

No.5500

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 70.53K
$ 70.53K$ 70.53K

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,920,019
99,920,019 99,920,019

0.00%

EGLD

XOXNO Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 70.53K 24 tunnise kauplemismahuga. XOXNO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 99920019. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.57M.

XOXNO Network (XOXNO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse XOXNO Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001279+0.36%
30 päeva$ +0.00415+13.17%
60 päeva$ +0.01211+51.42%
90 päeva$ -0.00367-9.34%
XOXNO Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris XOXNO muutuse $ +0.0001279 (+0.36%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

XOXNO Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00415 (+13.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

XOXNO Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XOXNO $ +0.01211 (+51.42%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

XOXNO Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00367 (-9.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada XOXNO Network (XOXNO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe XOXNO Network hinnaajaloo lehte.

Mis on XOXNO Network (XOXNO)

XOXNO aims to build an all-in-one platform accessible to non-crypto native users. XOXNO Network empowers you to explore a web3 economy in one place: collectibles & ticketing, DeFi and more.

XOXNO Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XOXNO Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XOXNO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse XOXNO Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XOXNO Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

XOXNO Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on XOXNO Network (XOXNO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XOXNO Network (XOXNO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XOXNO Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XOXNO Network hinna ennustust kohe!

XOXNO Network (XOXNO) tokenoomika

XOXNO Network (XOXNO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XOXNO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XOXNO Network (XOXNO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XOXNO Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XOXNO Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XOXNO kohalike valuutade suhtes

1 XOXNO Network(XOXNO)/VND
938.3929
1 XOXNO Network(XOXNO)/AUD
A$0.0542032
1 XOXNO Network(XOXNO)/GBP
0.0260318
1 XOXNO Network(XOXNO)/EUR
0.030311
1 XOXNO Network(XOXNO)/USD
$0.03566
1 XOXNO Network(XOXNO)/MYR
RM0.1501286
1 XOXNO Network(XOXNO)/TRY
1.4545714
1 XOXNO Network(XOXNO)/JPY
¥5.24202
1 XOXNO Network(XOXNO)/ARS
ARS$46.2513766
1 XOXNO Network(XOXNO)/RUB
2.8424586
1 XOXNO Network(XOXNO)/INR
3.1206066
1 XOXNO Network(XOXNO)/IDR
Rp575.1612098
1 XOXNO Network(XOXNO)/KRW
49.5274608
1 XOXNO Network(XOXNO)/PHP
2.016573
1 XOXNO Network(XOXNO)/EGP
￡E.1.7209516
1 XOXNO Network(XOXNO)/BRL
R$0.192564
1 XOXNO Network(XOXNO)/CAD
C$0.0492108
1 XOXNO Network(XOXNO)/BDT
4.3305504
1 XOXNO Network(XOXNO)/NGN
54.6931684
1 XOXNO Network(XOXNO)/UAH
1.4695486
1 XOXNO Network(XOXNO)/VES
Bs4.8141
1 XOXNO Network(XOXNO)/CLP
$34.37624
1 XOXNO Network(XOXNO)/PKR
Rs10.1017648
1 XOXNO Network(XOXNO)/KZT
19.3066806
1 XOXNO Network(XOXNO)/THB
฿1.1550274
1 XOXNO Network(XOXNO)/TWD
NT$1.0708698
1 XOXNO Network(XOXNO)/AED
د.إ0.1308722
1 XOXNO Network(XOXNO)/CHF
Fr0.028528
1 XOXNO Network(XOXNO)/HKD
HK$0.2788612
1 XOXNO Network(XOXNO)/AMD
֏13.6313916
1 XOXNO Network(XOXNO)/MAD
.د.م0.3205834
1 XOXNO Network(XOXNO)/MXN
$0.6729042
1 XOXNO Network(XOXNO)/PLN
0.1298024
1 XOXNO Network(XOXNO)/RON
лв0.1540512
1 XOXNO Network(XOXNO)/SEK
kr0.340553
1 XOXNO Network(XOXNO)/BGN
лв0.0595522
1 XOXNO Network(XOXNO)/HUF
Ft12.038816
1 XOXNO Network(XOXNO)/CZK
0.745294
1 XOXNO Network(XOXNO)/KWD
د.ك0.0108763
1 XOXNO Network(XOXNO)/ILS
0.1201742
1 XOXNO Network(XOXNO)/NOK
kr0.3633754
1 XOXNO Network(XOXNO)/NZD
$0.0599088

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XOXNO Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse XOXNO Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XOXNO Network kohta

Kui palju on XOXNO Network (XOXNO) tänapäeval väärt?
Reaalajas XOXNO hind USD on 0.03566 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XOXNO/USD hind?
Praegune hind XOXNO/USD on $ 0.03566. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XOXNO Network turukapitalisatsioon?
XOXNO turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XOXNO ringlev varu?
XOXNO ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XOXNO (ATH) hind?
XOXNO saavutab ATH hinna summas 0.30727065532562603 USD.
Mis oli kõigi aegade XOXNO madalaim (ATL) hind?
XOXNO nägi ATL hinda summas 0.016038435287442202 USD.
Milline on XOXNO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XOXNO kauplemismaht on $ 70.53K USD.
Kas XOXNO sel aastal kõrgemale ka suundub?
XOXNO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XOXNO hinna ennustust.
XOXNO Network (XOXNO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

