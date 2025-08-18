Rohkem infot MAZZE

MAZZE hind(MAZZE)

1 MAZZE/USD reaalajas hind:

$0.000702
-2.09%1D
USD
MAZZE (MAZZE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:05:53 (UTC+8)

MAZZE (MAZZE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000684
24 h madal
$ 0.000728
24 h kõrge

$ 0.000684
$ 0.000728
$ 168.12075638821617
$ 0.000490685269698798
+0.42%

-2.09%

-15.20%

-15.20%

MAZZE (MAZZE) reaalajas hind on $ 0.000703. Viimase 24 tunni jooksul MAZZE kaubeldud madalaim $ 0.000684 ja kõrgeim $ 0.000728 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAZZEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 168.12075638821617 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000490685269698798.

Lüliajalise tootluse osas on MAZZE muutunud +0.42% viimase tunni jooksul, -2.09% 24 tunni vältel -15.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MAZZE (MAZZE) – turuteave

No.4237

$ 0.00
$ 38.23K
$ 3.52M
0.00
5,000,000,000
ETH

MAZZE praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 38.23K 24 tunnise kauplemismahuga. MAZZE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

MAZZE (MAZZE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MAZZE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001498-2.09%
30 päeva$ -0.000013-1.82%
60 päeva$ -0.000183-20.66%
90 päeva$ -0.000499-41.52%
MAZZE Hinnamuutus täna

Täna registreeris MAZZE muutuse $ -0.00001498 (-2.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MAZZE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000013 (-1.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MAZZE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MAZZE $ -0.000183 (-20.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MAZZE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000499 (-41.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MAZZE (MAZZE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MAZZE hinnaajaloo lehte.

Mis on MAZZE (MAZZE)

Mazze is a Layer 1 blockchain that redefines performance through its PoW-based DAG architecture, achieving 40,000 TPS and 1s finality.

MAZZE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MAZZE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MAZZE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MAZZE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MAZZE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MAZZE hinna ennustus (USD)

Kui palju on MAZZE (MAZZE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MAZZE (MAZZE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MAZZE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MAZZE hinna ennustust kohe!

MAZZE (MAZZE) tokenoomika

MAZZE (MAZZE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAZZE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MAZZE (MAZZE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MAZZE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MAZZE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MAZZE kohalike valuutade suhtes

1 MAZZE(MAZZE)/VND
18.499445
1 MAZZE(MAZZE)/AUD
A$0.00107559
1 MAZZE(MAZZE)/GBP
0.00051319
1 MAZZE(MAZZE)/EUR
0.00059755
1 MAZZE(MAZZE)/USD
$0.000703
1 MAZZE(MAZZE)/MYR
RM0.00295963
1 MAZZE(MAZZE)/TRY
0.02871755
1 MAZZE(MAZZE)/JPY
¥0.103341
1 MAZZE(MAZZE)/ARS
ARS$0.91061699
1 MAZZE(MAZZE)/RUB
0.05598692
1 MAZZE(MAZZE)/INR
0.06151953
1 MAZZE(MAZZE)/IDR
Rp11.33870809
1 MAZZE(MAZZE)/KRW
0.97638264
1 MAZZE(MAZZE)/PHP
0.03975465
1 MAZZE(MAZZE)/EGP
￡E.0.03389866
1 MAZZE(MAZZE)/BRL
R$0.0037962
1 MAZZE(MAZZE)/CAD
C$0.00097014
1 MAZZE(MAZZE)/BDT
0.08537232
1 MAZZE(MAZZE)/NGN
1.07821922
1 MAZZE(MAZZE)/UAH
0.02897063
1 MAZZE(MAZZE)/VES
Bs0.094905
1 MAZZE(MAZZE)/CLP
$0.677692
1 MAZZE(MAZZE)/PKR
Rs0.19914584
1 MAZZE(MAZZE)/KZT
0.38061123
1 MAZZE(MAZZE)/THB
฿0.02274908
1 MAZZE(MAZZE)/TWD
NT$0.02111109
1 MAZZE(MAZZE)/AED
د.إ0.00258001
1 MAZZE(MAZZE)/CHF
Fr0.0005624
1 MAZZE(MAZZE)/HKD
HK$0.00549746
1 MAZZE(MAZZE)/AMD
֏0.26872878
1 MAZZE(MAZZE)/MAD
.د.م0.00631997
1 MAZZE(MAZZE)/MXN
$0.01316016
1 MAZZE(MAZZE)/PLN
0.00255189
1 MAZZE(MAZZE)/RON
лв0.00303696
1 MAZZE(MAZZE)/SEK
kr0.00669959
1 MAZZE(MAZZE)/BGN
лв0.00117401
1 MAZZE(MAZZE)/HUF
Ft0.23717814
1 MAZZE(MAZZE)/CZK
0.01468567
1 MAZZE(MAZZE)/KWD
د.ك0.000214415
1 MAZZE(MAZZE)/ILS
0.00236911
1 MAZZE(MAZZE)/NOK
kr0.00714248
1 MAZZE(MAZZE)/NZD
$0.00118104

MAZZE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MAZZE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MAZZE ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MAZZE kohta

Kui palju on MAZZE (MAZZE) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAZZE hind USD on 0.000703 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAZZE/USD hind?
Praegune hind MAZZE/USD on $ 0.000703. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MAZZE turukapitalisatsioon?
MAZZE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAZZE ringlev varu?
MAZZE ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAZZE (ATH) hind?
MAZZE saavutab ATH hinna summas 168.12075638821617 USD.
Mis oli kõigi aegade MAZZE madalaim (ATL) hind?
MAZZE nägi ATL hinda summas 0.000490685269698798 USD.
Milline on MAZZE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAZZE kauplemismaht on $ 38.23K USD.
Kas MAZZE sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAZZE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAZZE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MAZZE/USD kalkulaator

Summa

MAZZE
MAZZE
USD
USD

1 MAZZE = 0.000703 USD

Kauplemine: MAZZE

MAZZEUSDT
$0.000702
-2.50%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu