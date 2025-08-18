Mis on FLOKI (FLOKI)

Meme coin with utility via an NFT gaming metaverse, an NFT and merchandise marketplace, and a crypto education platform. Inspired by the name of Elon Musk’s dog and partnered with his brother Kimbal Musk. FLOKI’s goal is to be a top 10 crypto project and the de-facto leader in the NFT gaming sector.

FLOKI hinna ennustus (USD)

Kui palju on FLOKI (FLOKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FLOKI (FLOKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FLOKI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

FLOKI (FLOKI) tokenoomika

FLOKI (FLOKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLOKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FLOKI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FLOKI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on FLOKI (FLOKI) tänapäeval väärt? Reaalajas FLOKI hind USD on 0.00010743 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on FLOKI turukapitalisatsioon? FLOKI turukapitalisatsioon on $ 1.02B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FLOKI ringlev varu? FLOKI ringlev varu on 9.54T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLOKI (ATH) hind? FLOKI saavutab ATH hinna summas 0.000346228649140735 USD . Mis oli kõigi aegade FLOKI madalaim (ATL) hind? FLOKI nägi ATL hinda summas 0.00000002 USD .

