FLOKI hind(FLOKI)

1 FLOKI/USD reaalajas hind:

$0.0001074
$0.0001074$0.0001074
-2.02%1D
USD
FLOKI (FLOKI) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 02:29:44 (UTC+8)

FLOKI (FLOKI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0001058
$ 0.0001058$ 0.0001058
24 h madal
$ 0.00011067
$ 0.00011067$ 0.00011067
24 h kõrge

$ 0.0001058
$ 0.0001058$ 0.0001058

$ 0.00011067
$ 0.00011067$ 0.00011067

$ 0.000346228649140735
$ 0.000346228649140735$ 0.000346228649140735

$ 0.00000002
$ 0.00000002$ 0.00000002

-0.32%

-2.02%

-9.21%

-9.21%

FLOKI (FLOKI) reaalajas hind on $ 0.00010743. Viimase 24 tunni jooksul FLOKI kaubeldud madalaim $ 0.0001058 ja kõrgeim $ 0.00011067 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLOKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000346228649140735 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000002.

Lüliajalise tootluse osas on FLOKI muutunud -0.32% viimase tunni jooksul, -2.02% 24 tunni vältel -9.21% viimase 7 päeva jooksul.

FLOKI (FLOKI) – turuteave

No.77

$ 1.02B
$ 1.02B$ 1.02B

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

$ 1.04B
$ 1.04B$ 1.04B

9.54T
9.54T 9.54T

9,658,809,090,606.271
9,658,809,090,606.271 9,658,809,090,606.271

0.02%

BSC

FLOKI praegune turukapitalisatsioon on $ 1.02B $ 1.91M 24 tunnise kauplemismahuga. FLOKI ringlev varu on 9.54T, mille koguvaru on 9658809090606.271.

FLOKI (FLOKI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FLOKI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000022142-2.02%
30 päeva$ -0.00003527-24.72%
60 päeva$ +0.00003475+47.81%
90 päeva$ +0.00001017+10.45%
FLOKI Hinnamuutus täna

Täna registreeris FLOKI muutuse $ -0.0000022142 (-2.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FLOKI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00003527 (-24.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FLOKI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLOKI $ +0.00003475 (+47.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FLOKI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00001017 (+10.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FLOKI (FLOKI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FLOKI hinnaajaloo lehte.

Mis on FLOKI (FLOKI)

Meme coin with utility via an NFT gaming metaverse, an NFT and merchandise marketplace, and a crypto education platform. Inspired by the name of Elon Musk’s dog and partnered with his brother Kimbal Musk. FLOKI’s goal is to be a top 10 crypto project and the de-facto leader in the NFT gaming sector.

FLOKI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FLOKI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

FLOKI hinna ennustus (USD)

Kui palju on FLOKI (FLOKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FLOKI (FLOKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FLOKI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FLOKI hinna ennustust kohe!

FLOKI (FLOKI) tokenoomika

FLOKI (FLOKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLOKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FLOKI (FLOKI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FLOKI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FLOKI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FLOKI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FLOKI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse FLOKI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FLOKI kohta

Kui palju on FLOKI (FLOKI) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLOKI hind USD on 0.00010743 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLOKI/USD hind?
Praegune hind FLOKI/USD on $ 0.00010743. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FLOKI turukapitalisatsioon?
FLOKI turukapitalisatsioon on $ 1.02B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLOKI ringlev varu?
FLOKI ringlev varu on 9.54T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLOKI (ATH) hind?
FLOKI saavutab ATH hinna summas 0.000346228649140735 USD.
Mis oli kõigi aegade FLOKI madalaim (ATL) hind?
FLOKI nägi ATL hinda summas 0.00000002 USD.
Milline on FLOKI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLOKI kauplemismaht on $ 1.91M USD.
Kas FLOKI sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLOKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLOKI hinna ennustust.
2025-08-18 02:29:44 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

