FLOKI (FLOKI) reaalajas hind on $ 0.00010743. Viimase 24 tunni jooksul FLOKI kaubeldud madalaim $ 0.0001058 ja kõrgeim $ 0.00011067 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLOKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000346228649140735 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000002.
Lüliajalise tootluse osas on FLOKI muutunud -0.32% viimase tunni jooksul, -2.02% 24 tunni vältel -9.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FLOKI (FLOKI) – turuteave
FLOKI praegune turukapitalisatsioon on $ 1.02B$ 1.91M 24 tunnise kauplemismahuga. FLOKI ringlev varu on 9.54T, mille koguvaru on 9658809090606.271. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
FLOKI (FLOKI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FLOKI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000022142
-2.02%
30 päeva
$ -0.00003527
-24.72%
60 päeva
$ +0.00003475
+47.81%
90 päeva
$ +0.00001017
+10.45%
FLOKI Hinnamuutus täna
Täna registreeris FLOKI muutuse $ -0.0000022142 (-2.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FLOKI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00003527 (-24.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FLOKI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLOKI $ +0.00003475 (+47.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FLOKI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00001017 (+10.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FLOKI (FLOKI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Meme coin with utility via an NFT gaming metaverse, an NFT and merchandise marketplace, and a crypto education platform. Inspired by the name of Elon Musk’s dog and partnered with his brother Kimbal Musk. FLOKI’s goal is to be a top 10 crypto project and the de-facto leader in the NFT gaming sector.
FLOKI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FLOKI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FLOKI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse FLOKI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FLOKI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
FLOKI hinna ennustus (USD)
Kui palju on FLOKI (FLOKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FLOKI (FLOKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FLOKI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
FLOKI (FLOKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLOKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
FLOKI (FLOKI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas FLOKI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FLOKI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.