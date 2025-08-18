Rohkem infot EGL1

EGL1 Hinnainfo

EGL1 Valge raamat

EGL1 Ametlik veebisait

EGL1 Tokenoomika

EGL1 Hinnaprognoos

EGL1 Ajalugu

EGL1 – ostujuhend

EGL1-usaldusraha valuutakonverter

EGL1 Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

EGL1 logo

EGL1 hind(EGL1)

1 EGL1/USD reaalajas hind:

$0.07875
$0.07875$0.07875
-1.70%1D
USD
EGL1 (EGL1) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:27:08 (UTC+8)

EGL1 (EGL1) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.07795
$ 0.07795$ 0.07795
24 h madal
$ 0.08257
$ 0.08257$ 0.08257
24 h kõrge

$ 0.07795
$ 0.07795$ 0.07795

$ 0.08257
$ 0.08257$ 0.08257

$ 0.1246879852680781
$ 0.1246879852680781$ 0.1246879852680781

$ 0.000009441497640997
$ 0.000009441497640997$ 0.000009441497640997

-0.38%

-1.70%

+0.75%

+0.75%

EGL1 (EGL1) reaalajas hind on $ 0.07875. Viimase 24 tunni jooksul EGL1 kaubeldud madalaim $ 0.07795 ja kõrgeim $ 0.08257 näitab aktiivset turu volatiivsust. EGL1kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1246879852680781 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000009441497640997.

Lüliajalise tootluse osas on EGL1 muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -1.70% 24 tunni vältel +0.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EGL1 (EGL1) – turuteave

No.430

$ 78.75M
$ 78.75M$ 78.75M

$ 60.17K
$ 60.17K$ 60.17K

$ 78.75M
$ 78.75M$ 78.75M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

EGL1 praegune turukapitalisatsioon on $ 78.75M $ 60.17K 24 tunnise kauplemismahuga. EGL1 ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 78.75M.

EGL1 (EGL1) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse EGL1 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0013619-1.70%
30 päeva$ -0.01627-17.13%
60 päeva$ +0.0112+16.58%
90 päeva$ +0.04375+125.00%
EGL1 Hinnamuutus täna

Täna registreeris EGL1 muutuse $ -0.0013619 (-1.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

EGL1 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01627 (-17.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

EGL1 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EGL1 $ +0.0112 (+16.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

EGL1 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.04375 (+125.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada EGL1 (EGL1) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe EGL1 hinnaajaloo lehte.

Mis on EGL1 (EGL1)

EGL1 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EGL1 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EGL1 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse EGL1 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EGL1 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

EGL1 hinna ennustus (USD)

Kui palju on EGL1 (EGL1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EGL1 (EGL1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EGL1 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EGL1 hinna ennustust kohe!

EGL1 (EGL1) tokenoomika

EGL1 (EGL1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EGL1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

EGL1 (EGL1) ostujuhend

Kas otsite, kuidas EGL1 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EGL1 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EGL1 kohalike valuutade suhtes

1 EGL1(EGL1)/VND
2,072.30625
1 EGL1(EGL1)/AUD
A$0.1197
1 EGL1(EGL1)/GBP
0.0574875
1 EGL1(EGL1)/EUR
0.0669375
1 EGL1(EGL1)/USD
$0.07875
1 EGL1(EGL1)/MYR
RM0.3315375
1 EGL1(EGL1)/TRY
3.2122125
1 EGL1(EGL1)/JPY
¥11.57625
1 EGL1(EGL1)/ARS
ARS$102.1395375
1 EGL1(EGL1)/RUB
6.2771625
1 EGL1(EGL1)/INR
6.8914125
1 EGL1(EGL1)/IDR
Rp1,270.1611125
1 EGL1(EGL1)/KRW
109.3743
1 EGL1(EGL1)/PHP
4.4533125
1 EGL1(EGL1)/EGP
￡E.3.800475
1 EGL1(EGL1)/BRL
R$0.42525
1 EGL1(EGL1)/CAD
C$0.108675
1 EGL1(EGL1)/BDT
9.5634
1 EGL1(EGL1)/NGN
120.782025
1 EGL1(EGL1)/UAH
3.2452875
1 EGL1(EGL1)/VES
Bs10.63125
1 EGL1(EGL1)/CLP
$75.915
1 EGL1(EGL1)/PKR
Rs22.3083
1 EGL1(EGL1)/KZT
42.6360375
1 EGL1(EGL1)/THB
฿2.5507125
1 EGL1(EGL1)/TWD
NT$2.3648625
1 EGL1(EGL1)/AED
د.إ0.2890125
1 EGL1(EGL1)/CHF
Fr0.063
1 EGL1(EGL1)/HKD
HK$0.615825
1 EGL1(EGL1)/AMD
֏30.102975
1 EGL1(EGL1)/MAD
.د.م0.7079625
1 EGL1(EGL1)/MXN
$1.4860125
1 EGL1(EGL1)/PLN
0.28665
1 EGL1(EGL1)/RON
лв0.3402
1 EGL1(EGL1)/SEK
kr0.7520625
1 EGL1(EGL1)/BGN
лв0.1315125
1 EGL1(EGL1)/HUF
Ft26.586
1 EGL1(EGL1)/CZK
1.645875
1 EGL1(EGL1)/KWD
د.ك0.02401875
1 EGL1(EGL1)/ILS
0.2653875
1 EGL1(EGL1)/NOK
kr0.8024625
1 EGL1(EGL1)/NZD
$0.1323

EGL1 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest EGL1 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse EGL1 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EGL1 kohta

Kui palju on EGL1 (EGL1) tänapäeval väärt?
Reaalajas EGL1 hind USD on 0.07875 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EGL1/USD hind?
Praegune hind EGL1/USD on $ 0.07875. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EGL1 turukapitalisatsioon?
EGL1 turukapitalisatsioon on $ 78.75M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EGL1 ringlev varu?
EGL1 ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EGL1 (ATH) hind?
EGL1 saavutab ATH hinna summas 0.1246879852680781 USD.
Mis oli kõigi aegade EGL1 madalaim (ATL) hind?
EGL1 nägi ATL hinda summas 0.000009441497640997 USD.
Milline on EGL1 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EGL1 kauplemismaht on $ 60.17K USD.
Kas EGL1 sel aastal kõrgemale ka suundub?
EGL1 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EGL1 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:27:08 (UTC+8)

EGL1 (EGL1) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

EGL1/USD kalkulaator

Summa

EGL1
EGL1
USD
USD

1 EGL1 = 0.07875 USD

Kauplemine: EGL1

EGL1USD1
$0.07898
$0.07898$0.07898
-1.17%
EGL1USDT
$0.07875
$0.07875$0.07875
-1.64%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu