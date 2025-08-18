EGL1 (EGL1) reaalajas hind on $ 0.07875. Viimase 24 tunni jooksul EGL1 kaubeldud madalaim $ 0.07795 ja kõrgeim $ 0.08257 näitab aktiivset turu volatiivsust. EGL1kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1246879852680781 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000009441497640997.
Lüliajalise tootluse osas on EGL1 muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -1.70% 24 tunni vältel +0.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
EGL1 (EGL1) – turuteave
No.430
$ 78.75M
$ 78.75M$ 78.75M
$ 60.17K
$ 60.17K$ 60.17K
$ 78.75M
$ 78.75M$ 78.75M
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
100.00%
BSC
EGL1 praegune turukapitalisatsioon on $ 78.75M$ 60.17K 24 tunnise kauplemismahuga. EGL1 ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 78.75M.
EGL1 (EGL1) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse EGL1 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0013619
-1.70%
30 päeva
$ -0.01627
-17.13%
60 päeva
$ +0.0112
+16.58%
90 päeva
$ +0.04375
+125.00%
EGL1 Hinnamuutus täna
Täna registreeris EGL1 muutuse $ -0.0013619 (-1.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
EGL1 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01627 (-17.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
EGL1 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EGL1 $ +0.0112 (+16.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
EGL1 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.04375 (+125.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada EGL1 (EGL1) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
EGL1 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EGL1 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EGL1 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse EGL1 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EGL1 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
EGL1 hinna ennustus (USD)
Kui palju on EGL1 (EGL1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EGL1 (EGL1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EGL1 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
EGL1 (EGL1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EGL1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
EGL1 (EGL1) ostujuhend
Kas otsite, kuidas EGL1 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EGL1 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.