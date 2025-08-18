Rohkem infot CRV

Curve hind(CRV)

1 CRV/USD reaalajas hind:

$0.8868
-1.45%1D
USD
Curve (CRV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:23:21 (UTC+8)

Curve (CRV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.22%

-1.45%

-8.90%

-8.90%

Curve (CRV) reaalajas hind on $ 0.8866. Viimase 24 tunni jooksul CRV kaubeldud madalaim $ 0.8589 ja kõrgeim $ 0.9082 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 60.4987938093 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.18109279935395833.

Lüliajalise tootluse osas on CRV muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -1.45% 24 tunni vältel -8.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Curve (CRV) – turuteave

No.74

45.37%

0.02%

ETH

Curve praegune turukapitalisatsioon on $ 1.22B $ 11.98M 24 tunnise kauplemismahuga. CRV ringlev varu on 1.38B, mille koguvaru on 2295214665.697449. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.69B.

Curve (CRV) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Curve tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.013048-1.45%
30 päeva$ -0.0356-3.87%
60 päeva$ +0.3135+54.70%
90 päeva$ +0.2167+32.34%
Curve Hinnamuutus täna

Täna registreeris CRV muutuse $ -0.013048 (-1.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Curve 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0356 (-3.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Curve 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CRV $ +0.3135 (+54.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Curve 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2167 (+32.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Curve (CRV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Curve hinnaajaloo lehte.

Mis on Curve (CRV)

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

Curve on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Curve investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CRV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Curve kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Curve ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Curve hinna ennustus (USD)

Kui palju on Curve (CRV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Curve (CRV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Curve nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Curve hinna ennustust kohe!

Curve (CRV) tokenoomika

Curve (CRV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Curve (CRV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Curve osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Curve osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CRV kohalike valuutade suhtes

Curve ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Curve võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Curve ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Curve kohta

Kui palju on Curve (CRV) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRV hind USD on 0.8866 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRV/USD hind?
Praegune hind CRV/USD on $ 0.8866. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Curve turukapitalisatsioon?
CRV turukapitalisatsioon on $ 1.22B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRV ringlev varu?
CRV ringlev varu on 1.38B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRV (ATH) hind?
CRV saavutab ATH hinna summas 60.4987938093 USD.
Mis oli kõigi aegade CRV madalaim (ATL) hind?
CRV nägi ATL hinda summas 0.18109279935395833 USD.
Milline on CRV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRV kauplemismaht on $ 11.98M USD.
Kas CRV sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRV hinna ennustust.
Curve (CRV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

