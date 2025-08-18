Curve (CRV) reaalajas hind on $ 0.8866. Viimase 24 tunni jooksul CRV kaubeldud madalaim $ 0.8589 ja kõrgeim $ 0.9082 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 60.4987938093 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.18109279935395833.
Lüliajalise tootluse osas on CRV muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -1.45% 24 tunni vältel -8.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Curve (CRV) – turuteave
No.74
$ 1.22B
$ 11.98M
$ 2.69B
1.38B
3,030,303,030.299
2,295,214,665.697449
45.37%
0.02%
ETH
Curve praegune turukapitalisatsioon on $ 1.22B$ 11.98M 24 tunnise kauplemismahuga. CRV ringlev varu on 1.38B, mille koguvaru on 2295214665.697449. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.69B.
Curve (CRV) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Curve tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.013048
-1.45%
30 päeva
$ -0.0356
-3.87%
60 päeva
$ +0.3135
+54.70%
90 päeva
$ +0.2167
+32.34%
Curve Hinnamuutus täna
Täna registreeris CRV muutuse $ -0.013048 (-1.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Curve 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0356 (-3.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Curve 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CRV $ +0.3135 (+54.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Curve 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2167 (+32.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Curve (CRV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.
Curve on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Curve investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CRV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Curve kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Curve ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Curve hinna ennustus (USD)
Kui palju on Curve (CRV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Curve (CRV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Curve nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Curve (CRV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Curve (CRV) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Curve osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Curve osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
