ANITA AI (ANITA) reaalajas hind on $ 0.001771. Viimase 24 tunni jooksul ANITA kaubeldud madalaim $ 0.001671 ja kõrgeim $ 0.001824 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANITAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.011937747737006186 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000422257587688162.
Lüliajalise tootluse osas on ANITA muutunud +1.48% viimase tunni jooksul, -1.73% 24 tunni vältel -11.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ANITA AI (ANITA) – turuteave
No.4057
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 99.51K
$ 99.51K$ 99.51K
$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M
0.00
0.00 0.00
999,995,066
999,995,066 999,995,066
SOL
ANITA AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 99.51K 24 tunnise kauplemismahuga. ANITA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999995066. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
ANITA AI (ANITA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ANITA AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00003088
-1.73%
30 päeva
$ -0.000255
-12.59%
60 päeva
$ -0.000816
-31.55%
90 päeva
$ +0.000771
+77.10%
ANITA AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris ANITA muutuse $ -0.00003088 (-1.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ANITA AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000255 (-12.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ANITA AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ANITA $ -0.000816 (-31.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ANITA AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000771 (+77.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ANITA AI (ANITA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value.
ANITA AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ANITA AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ANITA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ANITA AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ANITA AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ANITA AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on ANITA AI (ANITA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ANITA AI (ANITA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ANITA AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ANITA AI (ANITA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANITA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ANITA AI (ANITA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ANITA AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ANITA AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.