Rohkem infot ANITA

ANITA Hinnainfo

ANITA Ametlik veebisait

ANITA Tokenoomika

ANITA Hinnaprognoos

ANITA Ajalugu

ANITA – ostujuhend

ANITA-usaldusraha valuutakonverter

ANITA Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ANITA AI logo

ANITA AI hind(ANITA)

1 ANITA/USD reaalajas hind:

$0.001744
$0.001744$0.001744
-1.74%1D
USD
ANITA AI (ANITA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:13:42 (UTC+8)

ANITA AI (ANITA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001671
$ 0.001671$ 0.001671
24 h madal
$ 0.001824
$ 0.001824$ 0.001824
24 h kõrge

$ 0.001671
$ 0.001671$ 0.001671

$ 0.001824
$ 0.001824$ 0.001824

$ 0.011937747737006186
$ 0.011937747737006186$ 0.011937747737006186

$ 0.000422257587688162
$ 0.000422257587688162$ 0.000422257587688162

+1.48%

-1.73%

-11.32%

-11.32%

ANITA AI (ANITA) reaalajas hind on $ 0.001771. Viimase 24 tunni jooksul ANITA kaubeldud madalaim $ 0.001671 ja kõrgeim $ 0.001824 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANITAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.011937747737006186 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000422257587688162.

Lüliajalise tootluse osas on ANITA muutunud +1.48% viimase tunni jooksul, -1.73% 24 tunni vältel -11.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ANITA AI (ANITA) – turuteave

No.4057

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.51K
$ 99.51K$ 99.51K

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

0.00
0.00 0.00

999,995,066
999,995,066 999,995,066

SOL

ANITA AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 99.51K 24 tunnise kauplemismahuga. ANITA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999995066. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

ANITA AI (ANITA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ANITA AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00003088-1.73%
30 päeva$ -0.000255-12.59%
60 päeva$ -0.000816-31.55%
90 päeva$ +0.000771+77.10%
ANITA AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris ANITA muutuse $ -0.00003088 (-1.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ANITA AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000255 (-12.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ANITA AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ANITA $ -0.000816 (-31.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ANITA AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000771 (+77.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ANITA AI (ANITA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ANITA AI hinnaajaloo lehte.

Mis on ANITA AI (ANITA)

Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value.

ANITA AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ANITA AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ANITA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ANITA AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ANITA AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ANITA AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on ANITA AI (ANITA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ANITA AI (ANITA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ANITA AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ANITA AI hinna ennustust kohe!

ANITA AI (ANITA) tokenoomika

ANITA AI (ANITA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANITA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ANITA AI (ANITA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ANITA AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ANITA AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ANITA kohalike valuutade suhtes

1 ANITA AI(ANITA)/VND
46.603865
1 ANITA AI(ANITA)/AUD
A$0.00269192
1 ANITA AI(ANITA)/GBP
0.00129283
1 ANITA AI(ANITA)/EUR
0.00150535
1 ANITA AI(ANITA)/USD
$0.001771
1 ANITA AI(ANITA)/MYR
RM0.00745591
1 ANITA AI(ANITA)/TRY
0.07223909
1 ANITA AI(ANITA)/JPY
¥0.260337
1 ANITA AI(ANITA)/ARS
ARS$2.29700471
1 ANITA AI(ANITA)/RUB
0.14116641
1 ANITA AI(ANITA)/INR
0.15498021
1 ANITA AI(ANITA)/IDR
Rp28.56451213
1 ANITA AI(ANITA)/KRW
2.45970648
1 ANITA AI(ANITA)/PHP
0.10015005
1 ANITA AI(ANITA)/EGP
￡E.0.08546846
1 ANITA AI(ANITA)/BRL
R$0.0095634
1 ANITA AI(ANITA)/CAD
C$0.00244398
1 ANITA AI(ANITA)/BDT
0.21507024
1 ANITA AI(ANITA)/NGN
2.71625354
1 ANITA AI(ANITA)/UAH
0.07298291
1 ANITA AI(ANITA)/VES
Bs0.239085
1 ANITA AI(ANITA)/CLP
$1.707244
1 ANITA AI(ANITA)/PKR
Rs0.50168888
1 ANITA AI(ANITA)/KZT
0.95883711
1 ANITA AI(ANITA)/THB
฿0.0572033
1 ANITA AI(ANITA)/TWD
NT$0.05318313
1 ANITA AI(ANITA)/AED
د.إ0.00649957
1 ANITA AI(ANITA)/CHF
Fr0.0014168
1 ANITA AI(ANITA)/HKD
HK$0.01384922
1 ANITA AI(ANITA)/AMD
֏0.67698246
1 ANITA AI(ANITA)/MAD
.د.م0.01592129
1 ANITA AI(ANITA)/MXN
$0.03341877
1 ANITA AI(ANITA)/PLN
0.00644644
1 ANITA AI(ANITA)/RON
лв0.00765072
1 ANITA AI(ANITA)/SEK
kr0.01691305
1 ANITA AI(ANITA)/BGN
лв0.00295757
1 ANITA AI(ANITA)/HUF
Ft0.5978896
1 ANITA AI(ANITA)/CZK
0.0370139
1 ANITA AI(ANITA)/KWD
د.ك0.000540155
1 ANITA AI(ANITA)/ILS
0.00596827
1 ANITA AI(ANITA)/NOK
kr0.01804649
1 ANITA AI(ANITA)/NZD
$0.00297528

ANITA AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ANITA AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse ANITA AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ANITA AI kohta

Kui palju on ANITA AI (ANITA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ANITA hind USD on 0.001771 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ANITA/USD hind?
Praegune hind ANITA/USD on $ 0.001771. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ANITA AI turukapitalisatsioon?
ANITA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ANITA ringlev varu?
ANITA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANITA (ATH) hind?
ANITA saavutab ATH hinna summas 0.011937747737006186 USD.
Mis oli kõigi aegade ANITA madalaim (ATL) hind?
ANITA nägi ATL hinda summas 0.000422257587688162 USD.
Milline on ANITA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ANITA kauplemismaht on $ 99.51K USD.
Kas ANITA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ANITA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANITA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:13:42 (UTC+8)

ANITA AI (ANITA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ANITA/USD kalkulaator

Summa

ANITA
ANITA
USD
USD

1 ANITA = 0.001771 USD

Kauplemine: ANITA

ANITAUSDT
$0.001744
$0.001744$0.001744
-2.18%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu