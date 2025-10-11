El precio en vivo de NVIDIA xStock hoy es de 183.42 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de NVDAX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de NVDAX en MEXC ahora.El precio en vivo de NVIDIA xStock hoy es de 183.42 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de NVDAX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de NVDAX en MEXC ahora.

Gráfico de precios en vivo de NVIDIA xStock (NVDAX)
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:47:38 (UTC+8)

Información del precio (USD) de NVIDIA xStock (NVDAX)

El precio en tiempo real de NVIDIA xStock (NVDAX) es de $ 183.42. Durante las últimas 24 horas, NVDAX se ha operado entre un mínimo de $ 179.46 y un máximo de $ 195.52, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de NVDAX es de $ 195.70857372868676, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 150.17117069595338.

En términos de rendimiento a corto plazo, NVDAX ha cambiado en un +0.22% en la última hora, -3.06% en 24 horas y -2.21% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de NVIDIA xStock (NVDAX)

La capitalización de mercado actual de NVIDIA xStock es de $ 11.09M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 67.33K. El suministro circulante de NVDAX es de 60.45K, con un suministro total de 60453.87708406. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.09M.

Historial de precios de NVIDIA xStock (NVDAX) en USD

Siga los cambios de precios de NVIDIA xStock para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -5.7923-3.06%
30 Días$ +5.47+3.07%
60 Días$ +1.34+0.73%
90 Días$ +18.48+11.20%
Cambio de precio de NVIDIA xStock hoy

Hoy, NVDAX registró un cambio de $ -5.7923 (-3.06%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de NVIDIA xStock en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ +5.47 (+3.07%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de NVIDIA xStock en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, NVDAX experimentó un cambio de $ +1.34 (+0.73%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de NVIDIA xStock en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +18.48 (+11.20%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de NVIDIA xStock (NVDAX)?

Consulta la página Historial de precios de NVIDIA xStock ahora.

Qué es NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) es un certificado de seguimiento emitido como tokens Solana SPL y ERC-20. NVDAx sigue el precio de NVIDIA Corp (el activo subyacente). NVDAx está diseñado para brindar a los participantes elegibles del mercado de criptomonedas acceso conforme a la normativa al precio de las acciones de NVIDIA Corp, manteniendo al mismo tiempo los beneficios de la tecnología blockchain.

NVIDIA xStock está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en NVIDIA xStock de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de NVDAX para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre NVIDIA xStock en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de NVIDIA xStock sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de NVIDIA xStock (USD)

¿Cuánto valdrá NVIDIA xStock (NVDAX) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos NVIDIA xStock (NVDAX) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre NVIDIA xStock.

¡Consulta la predicción del precio de NVIDIA xStock ahora!

Tokenómica de NVIDIA xStock (NVDAX)

Entender la tokenómica de NVIDIA xStock (NVDAX) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de NVDAX!

Cómo comprar NVIDIA xStock (NVDAX)

¿Buscas cómo comprar NVIDIA xStock? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir NVIDIA xStock en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

NVDAX a monedas locales

NVIDIA xStock Recurso

Para conocer NVIDIA xStock más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial NVIDIA xStock
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre NVIDIA xStock

¿Cuánto vale NVIDIA xStock (NVDAX) hoy?
El precio en vivo de NVDAX en USD es de 183.42 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de NVDAX en USD?
El precio actual de NVDAX en USD es de $ 183.42. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de NVIDIA xStock?
La capitalización de mercado de NVDAX es de $ 11.09M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de NVDAX?
El suministro circulante de NVDAX es de 60.45K USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de NVDAX?
NVDAX alcanzó un precio ATH de 195.70857372868676 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de NVDAX?
NVDAX vio un precio ATL de 150.17117069595338 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de NVDAX?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para NVDAX es de $ 67.33K USD.
¿NVDAX subirá más este año?
El precio de NVDAX podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de NVDAX para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:47:38 (UTC+8)

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

