Qué es NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) es un certificado de seguimiento emitido como tokens Solana SPL y ERC-20. NVDAx sigue el precio de NVIDIA Corp (el activo subyacente). NVDAx está diseñado para brindar a los participantes elegibles del mercado de criptomonedas acceso conforme a la normativa al precio de las acciones de NVIDIA Corp, manteniendo al mismo tiempo los beneficios de la tecnología blockchain.

NVIDIA xStock está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en NVIDIA xStock de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.



Además, puedes:

- Consultar la disponibilidad de staking de NVDAX para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.

- Leer reseñas y análisis sobre NVIDIA xStock en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de NVIDIA xStock sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de NVIDIA xStock (USD)

¿Cuánto valdrá NVIDIA xStock (NVDAX) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos NVIDIA xStock (NVDAX) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre NVIDIA xStock.

¡Consulta la predicción del precio de NVIDIA xStock ahora!

Tokenómica de NVIDIA xStock (NVDAX)

Entender la tokenómica de NVIDIA xStock (NVDAX) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de NVDAX!

Cómo comprar NVIDIA xStock (NVDAX)

¿Buscas cómo comprar NVIDIA xStock? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir NVIDIA xStock en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

NVDAX a monedas locales

Prueba el conversor

NVIDIA xStock Recurso

Para conocer NVIDIA xStock más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre NVIDIA xStock ¿Cuánto vale NVIDIA xStock (NVDAX) hoy? El precio en vivo de NVDAX en USD es de 183.42 USD , actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado. ¿Cuál es el precio actual de NVDAX en USD? $ 183.42 . Consulta el El precio actual de NVDAX en USD es de. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens. ¿Cuál es la capitalización de mercado de NVIDIA xStock? La capitalización de mercado de NVDAX es de $ 11.09M USD . Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token. ¿Cuál es el suministro circulante de NVDAX? El suministro circulante de NVDAX es de 60.45K USD . ¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de NVDAX? NVDAX alcanzó un precio ATH de 195.70857372868676 USD . ¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de NVDAX? NVDAX vio un precio ATL de 150.17117069595338 USD . ¿Cuál es el volumen de trading de NVDAX? El volumen de trading en vivo de 24 horas para NVDAX es de $ 67.33K USD . ¿NVDAX subirá más este año? El precio de NVDAX podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de NVDAX para obtener un análisis más detallado.

