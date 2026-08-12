Precio de Janus Henderson Anemoy Treasury Fund hoy

El precio actual de Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) hoy es $ 1.11, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JTRSY a USD es $ 1.11 por JTRSY.

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 871,962,222, con un suministro circulante de 783.77M JTRSY. Durante las últimas 24 horas, JTRSY cotiza entre $ 1.11 (bajo) y $ 1.11 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.11, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.085.

En el corto plazo, JTRSY experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +0.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY)

Cap de mercado $ 871.96M$ 871.96M $ 871.96M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 871.96M$ 871.96M $ 871.96M Suministro de Circulación 783.77M 783.77M 783.77M Suministro total 783,770,063.238116 783,770,063.238116 783,770,063.238116

La capitalización de mercado actual de Janus Henderson Anemoy Treasury Fund es de $ 871.96M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de JTRSY es de 783.77M, con un suministro total de 783770063.238116. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 871.96M.