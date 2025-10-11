El precio en vivo de Tesla xStock hoy es de 406.54 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de TSLAX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de TSLAX en MEXC ahora.El precio en vivo de Tesla xStock hoy es de 406.54 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de TSLAX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de TSLAX en MEXC ahora.

$406.42
$406.42$406.42
-4.01%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Tesla xStock (TSLAX)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:12:17 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Tesla xStock (TSLAX)

Rango de precios en 24 horas:
$ 400
$ 400$ 400
24H Mín
$ 442.03
$ 442.03$ 442.03
24H Máx

$ 400
$ 400$ 400

$ 442.03
$ 442.03$ 442.03

$ 474.6824248978316
$ 474.6824248978316$ 474.6824248978316

$ 290.2836164741007
$ 290.2836164741007$ 290.2836164741007

+0.38%

-4.01%

-5.15%

-5.15%

El precio en tiempo real de Tesla xStock (TSLAX) es de $ 406.54. Durante las últimas 24 horas, TSLAX se ha operado entre un mínimo de $ 400 y un máximo de $ 442.03, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de TSLAX es de $ 474.6824248978316, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 290.2836164741007.

En términos de rendimiento a corto plazo, TSLAX ha cambiado en un +0.38% en la última hora, -4.01% en 24 horas y -5.15% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Tesla xStock (TSLAX)

No.648

$ 32.93M
$ 32.93M$ 32.93M

$ 143.95K
$ 143.95K$ 143.95K

$ 32.93M
$ 32.93M$ 32.93M

81.00K
81.00K 81.00K

--
----

80,998.22072895
80,998.22072895 80,998.22072895

SOL

La capitalización de mercado actual de Tesla xStock es de $ 32.93M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 143.95K. El suministro circulante de TSLAX es de 81.00K, con un suministro total de 80998.22072895. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 32.93M.

Historial de precios de Tesla xStock (TSLAX) en USD

Siga los cambios de precios de Tesla xStock para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -16.9783-4.01%
30 Días$ +56.34+16.08%
60 Días$ +66.93+19.70%
90 Días$ +95.54+30.72%
Cambio de precio de Tesla xStock hoy

Hoy, TSLAX registró un cambio de $ -16.9783 (-4.01%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Tesla xStock en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ +56.34 (+16.08%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Tesla xStock en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, TSLAX experimentó un cambio de $ +66.93 (+19.70%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Tesla xStock en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +95.54 (+30.72%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Tesla xStock (TSLAX)?

Consulta la página Historial de precios de Tesla xStock ahora.

Qué es Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) es un certificado rastreador emitido como tokens Solana SPL y ERC-20. TSLAx sigue el precio de las acciones de Tesla, Inc. (el activo subyacente). TSLAx está diseñado para ofrecer a los participantes elegibles del mercado de criptomonedas acceso compatible con regulaciones al precio de las acciones de Tesla, Inc., mientras mantiene los beneficios de la tecnología blockchain.

Tesla xStock está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Tesla xStock de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de TSLAX para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Tesla xStock en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Tesla xStock sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Tesla xStock (USD)

¿Cuánto valdrá Tesla xStock (TSLAX) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Tesla xStock (TSLAX) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Tesla xStock.

¡Consulta la predicción del precio de Tesla xStock ahora!

Tokenómica de Tesla xStock (TSLAX)

Entender la tokenómica de Tesla xStock (TSLAX) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de TSLAX!

Cómo comprar Tesla xStock (TSLAX)

¿Buscas cómo comprar Tesla xStock? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Tesla xStock en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

TSLAX a monedas locales

1 Tesla xStock (TSLAX) en VND
10,698,100.1
1 Tesla xStock (TSLAX) en AUD
A$626.0716
1 Tesla xStock (TSLAX) en GBP
300.8396
1 Tesla xStock (TSLAX) en EUR
349.6244
1 Tesla xStock (TSLAX) en USD
$406.54
1 Tesla xStock (TSLAX) en MYR
RM1,715.5988
1 Tesla xStock (TSLAX) en TRY
17,009.6336
1 Tesla xStock (TSLAX) en JPY
¥61,387.54
1 Tesla xStock (TSLAX) en ARS
ARS$575,018.3068
1 Tesla xStock (TSLAX) en RUB
33,035.4404
1 Tesla xStock (TSLAX) en INR
36,080.425
1 Tesla xStock (TSLAX) en IDR
Rp6,775,663.9564
1 Tesla xStock (TSLAX) en KRW
580,770.8478
1 Tesla xStock (TSLAX) en PHP
23,709.4128
1 Tesla xStock (TSLAX) en EGP
￡E.19,335.0424
1 Tesla xStock (TSLAX) en BRL
R$2,240.0354
1 Tesla xStock (TSLAX) en CAD
C$569.156
1 Tesla xStock (TSLAX) en BDT
49,288.9096
1 Tesla xStock (TSLAX) en NGN
594,353.3492
1 Tesla xStock (TSLAX) en COP
$1,575,732.7784
1 Tesla xStock (TSLAX) en ZAR
R.7,114.45
1 Tesla xStock (TSLAX) en UAH
16,851.083
1 Tesla xStock (TSLAX) en TZS
T.Sh.996,421.4092
1 Tesla xStock (TSLAX) en VES
Bs76,836.06
1 Tesla xStock (TSLAX) en CLP
$388,245.7
1 Tesla xStock (TSLAX) en PKR
Rs114,611.7568
1 Tesla xStock (TSLAX) en KZT
217,864.786
1 Tesla xStock (TSLAX) en THB
฿13,277.5964
1 Tesla xStock (TSLAX) en TWD
NT$12,488.9088
1 Tesla xStock (TSLAX) en AED
د.إ1,492.0018
1 Tesla xStock (TSLAX) en CHF
Fr321.1666
1 Tesla xStock (TSLAX) en HKD
HK$3,162.8812
1 Tesla xStock (TSLAX) en AMD
֏154,810.432
1 Tesla xStock (TSLAX) en MAD
.د.م3,707.6448
1 Tesla xStock (TSLAX) en MXN
$7,557.5786
1 Tesla xStock (TSLAX) en SAR
ريال1,524.525
1 Tesla xStock (TSLAX) en ETB
Br59,659.745
1 Tesla xStock (TSLAX) en KES
KSh52,325.7634
1 Tesla xStock (TSLAX) en JOD
د.أ288.23686
1 Tesla xStock (TSLAX) en PLN
1,487.9364
1 Tesla xStock (TSLAX) en RON
лв1,780.6452
1 Tesla xStock (TSLAX) en SEK
kr3,866.1954
1 Tesla xStock (TSLAX) en BGN
лв682.9872
1 Tesla xStock (TSLAX) en HUF
Ft137,434.9124
1 Tesla xStock (TSLAX) en CZK
8,504.8168
1 Tesla xStock (TSLAX) en KWD
د.ك123.9947
1 Tesla xStock (TSLAX) en ILS
1,329.3858
1 Tesla xStock (TSLAX) en BOB
Bs2,801.0606
1 Tesla xStock (TSLAX) en AZN
691.118
1 Tesla xStock (TSLAX) en TJS
SM3,748.2988
1 Tesla xStock (TSLAX) en GEL
1,097.658
1 Tesla xStock (TSLAX) en AOA
Kz372,630.4986
1 Tesla xStock (TSLAX) en BHD
.د.ب152.4525
1 Tesla xStock (TSLAX) en BMD
$406.54
1 Tesla xStock (TSLAX) en DKK
kr2,609.9868
1 Tesla xStock (TSLAX) en HNL
L10,626.9556
1 Tesla xStock (TSLAX) en MUR
18,489.4392
1 Tesla xStock (TSLAX) en NAD
$6,976.2264
1 Tesla xStock (TSLAX) en NOK
kr4,114.1848
1 Tesla xStock (TSLAX) en NZD
$707.3796
1 Tesla xStock (TSLAX) en PAB
B/.406.54
1 Tesla xStock (TSLAX) en PGK
K1,723.7296
1 Tesla xStock (TSLAX) en QAR
ر.ق1,475.7402
1 Tesla xStock (TSLAX) en RSD
дин.40,999.559
1 Tesla xStock (TSLAX) en UZS
soʻm4,898,071.1626
1 Tesla xStock (TSLAX) en ALL
L33,844.455
1 Tesla xStock (TSLAX) en ANG
ƒ727.7066
1 Tesla xStock (TSLAX) en AWG
ƒ727.7066
1 Tesla xStock (TSLAX) en BBD
$813.08
1 Tesla xStock (TSLAX) en BAM
KM682.9872
1 Tesla xStock (TSLAX) en BIF
Fr1,202,545.32
1 Tesla xStock (TSLAX) en BND
$524.4366
1 Tesla xStock (TSLAX) en BSD
$406.54
1 Tesla xStock (TSLAX) en JMD
$65,074.8578
1 Tesla xStock (TSLAX) en KHR
1,632,689.0324
1 Tesla xStock (TSLAX) en KMF
Fr172,372.96
1 Tesla xStock (TSLAX) en LAK
8,837,825.9102
1 Tesla xStock (TSLAX) en LKR
Rs122,486.4366
1 Tesla xStock (TSLAX) en MDL
L6,870.526
1 Tesla xStock (TSLAX) en MGA
Ar1,814,908.3912
1 Tesla xStock (TSLAX) en MOP
P3,240.1238
1 Tesla xStock (TSLAX) en MVR
6,220.062
1 Tesla xStock (TSLAX) en MWK
MK702,139.2994
1 Tesla xStock (TSLAX) en MZN
MT25,977.906
1 Tesla xStock (TSLAX) en NPR
Rs57,484.756
1 Tesla xStock (TSLAX) en PYG
2,842,934.22
1 Tesla xStock (TSLAX) en RWF
Fr588,263.38
1 Tesla xStock (TSLAX) en SBD
$3,345.8242
1 Tesla xStock (TSLAX) en SCR
5,789.1296
1 Tesla xStock (TSLAX) en SRD
$15,598.9398
1 Tesla xStock (TSLAX) en SVC
$3,540.9634
1 Tesla xStock (TSLAX) en SZL
L6,972.161
1 Tesla xStock (TSLAX) en TMT
m1,422.89
1 Tesla xStock (TSLAX) en TND
د.ت1,191.56874
1 Tesla xStock (TSLAX) en TTD
$2,748.2104
1 Tesla xStock (TSLAX) en UGX
Sh1,387,114.48
1 Tesla xStock (TSLAX) en XAF
Fr229,288.56
1 Tesla xStock (TSLAX) en XCD
$1,097.658
1 Tesla xStock (TSLAX) en XOF
Fr229,288.56
1 Tesla xStock (TSLAX) en XPF
Fr41,467.08
1 Tesla xStock (TSLAX) en BWP
P5,744.4102
1 Tesla xStock (TSLAX) en BZD
$813.08
1 Tesla xStock (TSLAX) en CVE
$38,560.319
1 Tesla xStock (TSLAX) en DJF
Fr71,957.58
1 Tesla xStock (TSLAX) en DOP
$25,518.5158
1 Tesla xStock (TSLAX) en DZD
د.ج52,907.1156
1 Tesla xStock (TSLAX) en FJD
$922.8458
1 Tesla xStock (TSLAX) en GNF
Fr3,504,374.8
1 Tesla xStock (TSLAX) en GTQ
Q3,097.8348
1 Tesla xStock (TSLAX) en GYD
$84,674.1512
1 Tesla xStock (TSLAX) en ISK
kr49,191.34

Tesla xStock Recurso

Para conocer Tesla xStock más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Tesla xStock
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Tesla xStock

¿Cuánto vale Tesla xStock (TSLAX) hoy?
El precio en vivo de TSLAX en USD es de 406.54 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de TSLAX en USD?
El precio actual de TSLAX en USD es de $ 406.54. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Tesla xStock?
La capitalización de mercado de TSLAX es de $ 32.93M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de TSLAX?
El suministro circulante de TSLAX es de 81.00K USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de TSLAX?
TSLAX alcanzó un precio ATH de 474.6824248978316 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de TSLAX?
TSLAX vio un precio ATL de 290.2836164741007 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de TSLAX?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para TSLAX es de $ 143.95K USD.
¿TSLAX subirá más este año?
El precio de TSLAX podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de TSLAX para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:12:17 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Tesla xStock (TSLAX)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Noticias Destacadas

¿Por qué tantas personas siguen perdiendo dinero en un mercado alcista?

October 6, 2025

El Auge de las Redes Bitcoin de Capa 2: Entendiendo la Tecnología que Está Moldeando el Futuro de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025: Cuando TOTAL3 Alcance Nuevos Máximos pero Tu Portafolio No se Mueve

October 5, 2025
Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

