Precio de Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund hoy

El precio actual de Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) hoy es $ 1.045, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JAAA a USD es $ 1.045 por JAAA.

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 693,809,028, con un suministro circulante de 664.16M JAAA. Durante las últimas 24 horas, JAAA cotiza entre $ 1.045 (bajo) y $ 1.045 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.045, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.009.

En el corto plazo, JAAA experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +0.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA)

Cap de mercado $ 693.81M$ 693.81M $ 693.81M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 693.81M$ 693.81M $ 693.81M Suministro de Circulación 664.16M 664.16M 664.16M Suministro total 664,160,886.32036 664,160,886.32036 664,160,886.32036

La capitalización de mercado actual de Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund es de $ 693.81M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de JAAA es de 664.16M, con un suministro total de 664160886.32036. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 693.81M.