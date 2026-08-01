Precio de Tradable LatAm BNPL SSTN hoy

El precio actual de Tradable LatAm BNPL SSTN (PC0000027) hoy es $ 1.0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PC0000027 a USD es $ 1.0 por PC0000027.

Tradable LatAm BNPL SSTN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 47,000,000, con un suministro circulante de 47.00M PC0000027. Durante las últimas 24 horas, PC0000027 cotiza entre $ 1.0 (bajo) y $ 1.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.0, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.0.

En el corto plazo, PC0000027 experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Tradable LatAm BNPL SSTN (PC0000027)

Cap de mercado $ 47.00M$ 47.00M $ 47.00M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 47.00M$ 47.00M $ 47.00M Suministro de Circulación 47.00M 47.00M 47.00M Suministro total 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Tradable LatAm BNPL SSTN es de $ 47.00M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de PC0000027 es de 47.00M, con un suministro total de 47000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 47.00M.