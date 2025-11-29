Precio de Invesco QQQ hoy

El precio actual de Invesco QQQ (QQQON) hoy es $ 612.3, con una variación del 0.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QQQON a USD es $ 612.3 por QQQON.

Invesco QQQ actualmente está en el puesto #752 por capitalización de mercado en $ 20.14M, con un suministro circulante de 32.89K QQQON. Durante las últimas 24 horas, QQQON cotiza entre $ 611.83 (bajo) y $ 622.03 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 639.163267863106, mientras que el mínimo histórico fue $ 566.7159774974706.

En el corto plazo, QQQON experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de +3.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.88K.

Información del mercado de Invesco QQQ (QQQON)

Puesto No.752 Cap de mercado $ 20.14M$ 20.14M $ 20.14M Volumen (24H) $ 54.88K$ 54.88K $ 54.88K Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.14M$ 20.14M $ 20.14M Suministro de Circulación 32.89K 32.89K 32.89K Suministro total 32,885.15678444 32,885.15678444 32,885.15678444 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Invesco QQQ es de $ 20.14M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.88K. El suministro circulante de QQQON es de 32.89K, con un suministro total de 32885.15678444. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.14M.