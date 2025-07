ELF

aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

NombreELF

PuestoNo.253

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)1.18%

Suministro de circulación765,471,108.0591326

Suministro máx.0

Suministro total996,446,551.1499426

Tasa de circulación%

Fecha de emisión2017-12-21 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez0.099 USDT

Máximo histórico2.7656800746917725,2018-01-07

Precio más bajo0.0350131599961,2020-03-13

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

