Precio de Invesco Short Duration US Government Securities Fund hoy

El precio actual de Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) hoy es $ 11.17, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USTB a USD es $ 11.17 por USTB.

Invesco Short Duration US Government Securities Fund actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 958,208,195, con un suministro circulante de 85.75M USTB. Durante las últimas 24 horas, USTB cotiza entre $ 11.17 (bajo) y $ 11.17 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 11.17, mientras que el mínimo histórico fue $ 10.29.

En el corto plazo, USTB experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +0.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB)

Cap de mercado $ 958.21M$ 958.21M $ 958.21M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 958.20M$ 958.20M $ 958.20M Suministro de Circulación 85.75M 85.75M 85.75M Suministro total 85,748,478.157247 85,748,478.157247 85,748,478.157247

La capitalización de mercado actual de Invesco Short Duration US Government Securities Fund es de $ 958.21M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de USTB es de 85.75M, con un suministro total de 85748478.157247. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 958.20M.