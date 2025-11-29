Precio de NVIDIA hoy

El precio actual de NVIDIA (NVDAON) hoy es $ 178.94, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NVDAON a USD es $ 178.94 por NVDAON.

NVIDIA actualmente está en el puesto #1425 por capitalización de mercado en $ 4.17M, con un suministro circulante de 23.28K NVDAON. Durante las últimas 24 horas, NVDAON cotiza entre $ 177.1 (bajo) y $ 179.88 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 211.44010192551124, mientras que el mínimo histórico fue $ 164.59862286332267.

En el corto plazo, NVDAON experimentó un cambio de +0.16% en la última hora y de -2.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 72.79K.

Información del mercado de NVIDIA (NVDAON)

Puesto No.1425 Cap de mercado $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M Volumen (24H) $ 72.79K$ 72.79K $ 72.79K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M Suministro de Circulación 23.28K 23.28K 23.28K Suministro total 23,278.72620571 23,278.72620571 23,278.72620571 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de NVIDIA es de $ 4.17M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 72.79K. El suministro circulante de NVDAON es de 23.28K, con un suministro total de 23278.72620571. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.17M.