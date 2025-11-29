Precio de Circle Internet hoy

El precio actual de Circle Internet (CRCLON) hoy es $ 78.34, con una variación del 0.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRCLON a USD es $ 78.34 por CRCLON.

Circle Internet actualmente está en el puesto #1254 por capitalización de mercado en $ 6.00M, con un suministro circulante de 76.61K CRCLON. Durante las últimas 24 horas, CRCLON cotiza entre $ 74.47 (bajo) y $ 78.79 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 157.6281918017911, mientras que el mínimo histórico fue $ 65.00292805068526.

En el corto plazo, CRCLON experimentó un cambio de +0.26% en la última hora y de +8.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 201.26K.

Información del mercado de Circle Internet (CRCLON)

Puesto No.1254 Cap de mercado $ 6.00M$ 6.00M $ 6.00M Volumen (24H) $ 201.26K$ 201.26K $ 201.26K Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.00M$ 6.00M $ 6.00M Suministro de Circulación 76.61K 76.61K 76.61K Suministro total 76,609.09045896 76,609.09045896 76,609.09045896 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Circle Internet es de $ 6.00M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 201.26K. El suministro circulante de CRCLON es de 76.61K, con un suministro total de 76609.09045896. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.00M.