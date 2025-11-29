Precio de Micron Technology hoy

El precio actual de Micron Technology (MUON) hoy es $ 232.13, con una variación del 0.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MUON a USD es $ 232.13 por MUON.

Micron Technology actualmente está en el puesto #1830 por capitalización de mercado en $ 1.66M, con un suministro circulante de 7.16K MUON. Durante las últimas 24 horas, MUON cotiza entre $ 231.57 (bajo) y $ 233.13 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 426.5280798315238, mientras que el mínimo histórico fue $ 117.45321659889592.

En el corto plazo, MUON experimentó un cambio de +0.20% en la última hora y de +11.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.21K.

Información del mercado de Micron Technology (MUON)

Puesto No.1830 Cap de mercado $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Volumen (24H) $ 54.21K$ 54.21K $ 54.21K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Suministro de Circulación 7.16K 7.16K 7.16K Suministro total 7,159.02341422 7,159.02341422 7,159.02341422 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Micron Technology es de $ 1.66M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.21K. El suministro circulante de MUON es de 7.16K, con un suministro total de 7159.02341422. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.66M.