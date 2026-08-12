Precio de Securitize Tokenized AAA CLO Fund hoy

El precio actual de Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) hoy es $ 1,024.26, con una variación del 0.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STAC a USD es $ 1,024.26 por STAC.

Securitize Tokenized AAA CLO Fund actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 102,728,402, con un suministro circulante de 100.30K STAC. Durante las últimas 24 horas, STAC cotiza entre $ 1,024.11 (bajo) y $ 1,028.87 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1,032.64, mientras que el mínimo histórico fue $ 997.66.

En el corto plazo, STAC experimentó un cambio de -0.28% en la última hora y de -0.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC)

Cap de mercado $ 102.73M$ 102.73M $ 102.73M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 102.73M$ 102.73M $ 102.73M Suministro de Circulación 100.30K 100.30K 100.30K Suministro total 100,295.100776 100,295.100776 100,295.100776

La capitalización de mercado actual de Securitize Tokenized AAA CLO Fund es de $ 102.73M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de STAC es de 100.30K, con un suministro total de 100295.100776. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 102.73M.