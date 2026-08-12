Precio de Pleasing Gold hoy

El precio actual de Pleasing Gold (PGOLD) hoy es $ 4,349.69, con una variación del 0.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PGOLD a USD es $ 4,349.69 por PGOLD.

Pleasing Gold actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 84,840,888, con un suministro circulante de 19.51K PGOLD. Durante las últimas 24 horas, PGOLD cotiza entre $ 4,348.78 (bajo) y $ 4,351.38 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5,507.64, mientras que el mínimo histórico fue $ 23.41.

En el corto plazo, PGOLD experimentó un cambio de -- en la última hora y de +5.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.18.

Información del mercado de Pleasing Gold (PGOLD)

Cap de mercado $ 84.84M$ 84.84M $ 84.84M Volumen (24H) $ 3.18$ 3.18 $ 3.18 Cap. de mercado totalmente diluida $ 84.84M$ 84.84M $ 84.84M Suministro de Circulación 19.51K 19.51K 19.51K Suministro total 19,505.05044 19,505.05044 19,505.05044

La capitalización de mercado actual de Pleasing Gold es de $ 84.84M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.18. El suministro circulante de PGOLD es de 19.51K, con un suministro total de 19505.05044. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 84.84M.