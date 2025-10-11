Información del precio (USD) de Nasdaq xStock (QQQX)

Rango de precios en 24 horas: $ 584.53 $ 584.53 $ 584.53 24H Mín $ 614.13 $ 614.13 $ 614.13 24H Máx 24H Mín $ 584.53$ 584.53 $ 584.53 24H Máx $ 614.13$ 614.13 $ 614.13 Máximo Histórico $ 2,014.76$ 2,014.76 $ 2,014.76 Precio más bajo $ 543.74$ 543.74 $ 543.74 Cambio de Precio (1H) +0.18% Cambio de Precio (1D) -3.21% Cambio de Precio (7D) -1.75% Cambio de Precio (7D) -1.75%

El precio en tiempo real de Nasdaq xStock (QQQX) es de $592.28. Durante las últimas 24 horas, QQQX se ha operado entre un mínimo de $ 584.53 y un máximo de $ 614.13, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de QQQX es de $ 2,014.76, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 543.74.

En términos de rendimiento a corto plazo, QQQX ha cambiado en un +0.18% en la última hora, -3.21% en 24 horas y -1.75% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Nasdaq xStock (QQQX)

Cap de mercado $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.13M$ 16.13M $ 16.13M Suministro de Circulación 5.01K 5.01K 5.01K Suministro total 27,199.92153156 27,199.92153156 27,199.92153156

La capitalización de mercado actual de Nasdaq xStock es de $ 2.97M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de QQQX es de 5.01K, con un suministro total de 27199.92153156. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.13M.