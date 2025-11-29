Precio de MicroStrategy xStock hoy

El precio actual de MicroStrategy xStock (MSTRX) hoy es $ 177.57, con una variación del 1.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MSTRX a USD es $ 177.57 por MSTRX.

MicroStrategy xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,296,762, con un suministro circulante de 57.97K MSTRX. Durante las últimas 24 horas, MSTRX cotiza entre $ 176.36 (bajo) y $ 186.69 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 462.34, mientras que el mínimo histórico fue $ 168.33.

En el corto plazo, MSTRX experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +2.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MicroStrategy xStock (MSTRX)

Cap de mercado $ 10.30M$ 10.30M $ 10.30M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.36M$ 16.36M $ 16.36M Suministro de Circulación 57.97K 57.97K 57.97K Suministro total 92,099.49976642 92,099.49976642 92,099.49976642

La capitalización de mercado actual de MicroStrategy xStock es de $ 10.30M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MSTRX es de 57.97K, con un suministro total de 92099.49976642. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.36M.