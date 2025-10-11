El precio en vivo de Alphabet xStock hoy es de 233.44 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de GOOGLX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de GOOGLX en MEXC ahora.El precio en vivo de Alphabet xStock hoy es de 233.44 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de GOOGLX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de GOOGLX en MEXC ahora.

Precio de Alphabet xStock(GOOGLX)

$232.5
$232.5$232.5
-2.53%1D
Gráfico de precios en vivo de Alphabet xStock (GOOGLX)
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:57:42 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Alphabet xStock (GOOGLX)

$ 224.84
$ 224.84$ 224.84
$ 243.96
$ 243.96$ 243.96
$ 224.84
$ 224.84$ 224.84

$ 243.96
$ 243.96$ 243.96

$ 255.93036021006833
$ 255.93036021006833$ 255.93036021006833

$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413

-0.21%

-2.53%

-5.06%

-5.06%

El precio en tiempo real de Alphabet xStock (GOOGLX) es de $ 233.44. Durante las últimas 24 horas, GOOGLX se ha operado entre un mínimo de $ 224.84 y un máximo de $ 243.96, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de GOOGLX es de $ 255.93036021006833, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 169.44795144400413.

En términos de rendimiento a corto plazo, GOOGLX ha cambiado en un -0.21% en la última hora, -2.53% en 24 horas y -5.06% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Alphabet xStock (GOOGLX)

$ 5.28M
$ 5.28M$ 5.28M

$ 66.29K
$ 66.29K$ 66.29K

$ 5.28M
$ 5.28M$ 5.28M

22.60K
22.60K 22.60K

--
----

22,599.23208636
22,599.23208636 22,599.23208636

La capitalización de mercado actual de Alphabet xStock es de $ 5.28M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 66.29K. El suministro circulante de GOOGLX es de 22.60K, con un suministro total de 22599.23208636. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.28M.

Historial de precios de Alphabet xStock (GOOGLX) en USD

Siga los cambios de precios de Alphabet xStock para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

Hoy$ -6.0349-2.53%
30 Días$ -6.64-2.77%
60 Días$ +33.29+16.63%
90 Días$ +53.8+29.94%
Cambio de precio de Alphabet xStock hoy

Hoy, GOOGLX registró un cambio de $ -6.0349 (-2.53%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Alphabet xStock en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -6.64 (-2.77%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Alphabet xStock en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, GOOGLX experimentó un cambio de $ +33.29 (+16.63%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Alphabet xStock en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +53.8 (+29.94%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Alphabet xStock (GOOGLX)?

Consulta la página Historial de precios de Alphabet xStock ahora.

Qué es Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) es un certificado rastreador emitido como tokens Solana SPL y ERC-20. GOOGLx sigue el precio de las acciones Clase A de Alphabet Inc. (el activo subyacente). GOOGLx está diseñado para ofrecer a los participantes elegibles del mercado de criptomonedas acceso compatible con regulaciones al precio de las acciones Clase A de Alphabet Inc., mientras mantiene los beneficios de la tecnología blockchain.

Alphabet xStock está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Alphabet xStock de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de GOOGLX para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Alphabet xStock en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Alphabet xStock sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Alphabet xStock (USD)

¿Cuánto valdrá Alphabet xStock (GOOGLX) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Alphabet xStock (GOOGLX) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Alphabet xStock.

¡Consulta la predicción del precio de Alphabet xStock ahora!

Tokenómica de Alphabet xStock (GOOGLX)

Entender la tokenómica de Alphabet xStock (GOOGLX) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de GOOGLX!

Cómo comprar Alphabet xStock (GOOGLX)

¿Buscas cómo comprar Alphabet xStock? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Alphabet xStock en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

1 Alphabet xStock (GOOGLX) en VND
6,142,973.6
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en AUD
A$359.4976
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en GBP
172.7456
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en EUR
200.7584
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en USD
$233.44
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en MYR
RM985.1168
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en TRY
9,767.1296
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en JPY
¥35,249.44
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en ARS
ARS$330,182.2048
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en RUB
18,969.3344
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en INR
20,717.8
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en IDR
Rp3,890,665.1104
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en KRW
333,485.3808
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en PHP
13,614.2208
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en EGP
￡E.11,102.4064
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en BRL
R$1,286.2544
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en CAD
C$326.816
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en BDT
28,302.2656
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en NGN
341,284.6112
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en COP
$904,804.1024
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en ZAR
R.4,085.2
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en UAH
9,676.088
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en TZS
T.Sh.572,156.7712
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en VES
Bs44,120.16
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en CLP
$222,935.2
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en PKR
Rs65,811.4048
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en KZT
125,100.496
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en THB
฿7,624.1504
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en TWD
NT$7,171.2768
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en AED
د.إ856.7248
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en CHF
Fr184.4176
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en HKD
HK$1,816.1632
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en AMD
֏88,893.952
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en MAD
.د.م2,128.9728
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en MXN
$4,339.6496
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en SAR
ريال875.4
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en ETB
Br34,257.32
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en KES
KSh30,046.0624
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en JOD
د.أ165.50896
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en PLN
854.3904
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en RON
лв1,022.4672
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en SEK
kr2,220.0144
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en BGN
лв392.1792
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en HUF
Ft78,916.7264
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en CZK
4,883.5648
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en KWD
د.ك71.1992
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en ILS
763.3488
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en BOB
Bs1,608.4016
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en AZN
396.848
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en TJS
SM2,152.3168
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en GEL
630.288
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en AOA
Kz213,968.7696
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en BHD
.د.ب87.54
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en BMD
$233.44
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en DKK
kr1,498.6848
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en HNL
L6,102.1216
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en MUR
10,616.8512
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en NAD
$4,005.8304
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en NOK
kr2,362.4128
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en NZD
$406.1856
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en PAB
B/.233.44
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en PGK
K989.7856
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en QAR
ر.ق847.3872
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en RSD
дин.23,542.424
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en UZS
soʻm2,812,529.4736
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en ALL
L19,433.88
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en ANG
ƒ417.8576
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en AWG
ƒ417.8576
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en BBD
$466.88
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en BAM
KM392.1792
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en BIF
Fr690,515.52
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en BND
$301.1376
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en BSD
$233.44
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en JMD
$37,366.7408
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en KHR
937,509.0464
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en KMF
Fr98,978.56
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en LAK
5,074,782.5072
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en LKR
Rs70,333.1376
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en MDL
L3,945.136
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en MGA
Ar1,042,141.5232
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en MOP
P1,860.5168
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en MVR
3,571.632
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en MWK
MK403,176.5584
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en MZN
MT14,916.816
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en NPR
Rs33,008.416
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en PYG
1,632,445.92
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en RWF
Fr337,787.68
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en SBD
$1,921.2112
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en SCR
3,324.1856
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en SRD
$8,957.0928
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en SVC
$2,033.2624
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en SZL
L4,003.496
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en TMT
m817.04
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en TND
د.ت684.21264
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en TTD
$1,578.0544
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en UGX
Sh796,497.28
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en XAF
Fr131,660.16
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en XCD
$630.288
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en XOF
Fr131,660.16
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en XPF
Fr23,810.88
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en BWP
P3,298.5072
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en BZD
$466.88
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en CVE
$22,141.784
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en DJF
Fr41,318.88
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en DOP
$14,653.0288
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en DZD
د.ج30,379.8816
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en FJD
$529.9088
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en GNF
Fr2,012,252.8
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en GTQ
Q1,778.8128
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en GYD
$48,620.8832
1 Alphabet xStock (GOOGLX) en ISK
kr28,246.24

Para conocer Alphabet xStock más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Alphabet xStock
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Alphabet xStock

¿Cuánto vale Alphabet xStock (GOOGLX) hoy?
El precio en vivo de GOOGLX en USD es de 233.44 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de GOOGLX en USD?
El precio actual de GOOGLX en USD es de $ 233.44. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Alphabet xStock?
La capitalización de mercado de GOOGLX es de $ 5.28M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de GOOGLX?
El suministro circulante de GOOGLX es de 22.60K USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de GOOGLX?
GOOGLX alcanzó un precio ATH de 255.93036021006833 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de GOOGLX?
GOOGLX vio un precio ATL de 169.44795144400413 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de GOOGLX?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para GOOGLX es de $ 66.29K USD.
¿GOOGLX subirá más este año?
El precio de GOOGLX podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de GOOGLX para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:57:42 (UTC+8)

10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

¿Por qué tantas personas siguen perdiendo dinero en un mercado alcista?

October 6, 2025

El Auge de las Redes Bitcoin de Capa 2: Entendiendo la Tecnología que Está Moldeando el Futuro de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025: Cuando TOTAL3 Alcance Nuevos Máximos pero Tu Portafolio No se Mueve

October 5, 2025
