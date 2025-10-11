El precio en vivo de Circle xStock hoy es de 133.41 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de CRCLX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de CRCLX en MEXC ahora.El precio en vivo de Circle xStock hoy es de 133.41 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de CRCLX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de CRCLX en MEXC ahora.

Precio de Circle xStock(CRCLX)

Precio en vivo de 1 CRCLX en USD:

$133.41
-5.51%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Circle xStock (CRCLX)
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:45:04 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Circle xStock (CRCLX)

Rango de precios en 24 horas:
$ 125.87
24H Mín
$ 157.49
24H Máx

$ 125.87
$ 157.49
$ 258.3037707311062
$ 108.7001141157051
+0.86%

-5.51%

-9.10%

-9.10%

El precio en tiempo real de Circle xStock (CRCLX) es de $ 133.41. Durante las últimas 24 horas, CRCLX se ha operado entre un mínimo de $ 125.87 y un máximo de $ 157.49, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de CRCLX es de $ 258.3037707311062, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 108.7001141157051.

En términos de rendimiento a corto plazo, CRCLX ha cambiado en un +0.86% en la última hora, -5.51% en 24 horas y -9.10% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Circle xStock (CRCLX)

No.1253

$ 7.60M
$ 78.87K
$ 7.60M
57.00K
56,998.46761413
SOL

La capitalización de mercado actual de Circle xStock es de $ 7.60M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 78.87K. El suministro circulante de CRCLX es de 57.00K, con un suministro total de 56998.46761413. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.60M.

Historial de precios de Circle xStock (CRCLX) en USD

Siga los cambios de precios de Circle xStock para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -7.7795-5.51%
30 Días$ +18.31+15.90%
60 Días$ -27.73-17.21%
90 Días$ -52.93-28.41%
Cambio de precio de Circle xStock hoy

Hoy, CRCLX registró un cambio de $ -7.7795 (-5.51%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Circle xStock en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ +18.31 (+15.90%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Circle xStock en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, CRCLX experimentó un cambio de $ -27.73 (-17.21%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Circle xStock en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -52.93 (-28.41%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Circle xStock (CRCLX)?

Consulta la página Historial de precios de Circle xStock ahora.

Qué es Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) es un certificado de seguimiento emitido como tokens Solana SPL y ERC-20. CRCLx replica el precio de Circle Internet Group (el activo subyacente). CRCLx está diseñado para brindar a los participantes elegibles del mercado de criptomonedas acceso, conforme a la normativa, al precio de las acciones de Circle Internet Group, manteniendo al mismo tiempo los beneficios de la tecnología blockchain.

Circle xStock está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Circle xStock de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de CRCLX para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Circle xStock en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Circle xStock sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Circle xStock (USD)

¿Cuánto valdrá Circle xStock (CRCLX) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Circle xStock (CRCLX) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Circle xStock.

¡Consulta la predicción del precio de Circle xStock ahora!

Tokenómica de Circle xStock (CRCLX)

Entender la tokenómica de Circle xStock (CRCLX) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de CRCLX!

Cómo comprar Circle xStock (CRCLX)

¿Buscas cómo comprar Circle xStock? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Circle xStock en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

CRCLX a monedas locales

1 Circle xStock (CRCLX) en VND
3,510,684.15
1 Circle xStock (CRCLX) en AUD
A$205.4514
1 Circle xStock (CRCLX) en GBP
98.7234
1 Circle xStock (CRCLX) en EUR
114.7326
1 Circle xStock (CRCLX) en USD
$133.41
1 Circle xStock (CRCLX) en MYR
RM562.9902
1 Circle xStock (CRCLX) en TRY
5,581.8744
1 Circle xStock (CRCLX) en JPY
¥20,144.91
1 Circle xStock (CRCLX) en ARS
ARS$188,697.7722
1 Circle xStock (CRCLX) en RUB
10,840.8966
1 Circle xStock (CRCLX) en INR
11,840.1375
1 Circle xStock (CRCLX) en IDR
Rp2,223,499.1106
1 Circle xStock (CRCLX) en KRW
190,585.5237
1 Circle xStock (CRCLX) en PHP
7,780.4712
1 Circle xStock (CRCLX) en EGP
￡E.6,344.9796
1 Circle xStock (CRCLX) en BRL
R$735.0891
1 Circle xStock (CRCLX) en CAD
C$186.774
1 Circle xStock (CRCLX) en BDT
16,174.6284
1 Circle xStock (CRCLX) en NGN
195,042.7518
1 Circle xStock (CRCLX) en COP
$517,091.8236
1 Circle xStock (CRCLX) en ZAR
R.2,334.675
1 Circle xStock (CRCLX) en UAH
5,529.8445
1 Circle xStock (CRCLX) en TZS
T.Sh.326,985.2418
1 Circle xStock (CRCLX) en VES
Bs25,214.49
1 Circle xStock (CRCLX) en CLP
$127,406.55
1 Circle xStock (CRCLX) en PKR
Rs37,610.9472
1 Circle xStock (CRCLX) en KZT
71,494.419
1 Circle xStock (CRCLX) en THB
฿4,357.1706
1 Circle xStock (CRCLX) en TWD
NT$4,098.3552
1 Circle xStock (CRCLX) en AED
د.إ489.6147
1 Circle xStock (CRCLX) en CHF
Fr105.3939
1 Circle xStock (CRCLX) en HKD
HK$1,037.9298
1 Circle xStock (CRCLX) en AMD
֏50,802.528
1 Circle xStock (CRCLX) en MAD
.د.م1,216.6992
1 Circle xStock (CRCLX) en MXN
$2,480.0919
1 Circle xStock (CRCLX) en SAR
ريال500.2875
1 Circle xStock (CRCLX) en ETB
Br19,577.9175
1 Circle xStock (CRCLX) en KES
KSh17,171.2011
1 Circle xStock (CRCLX) en JOD
د.أ94.58769
1 Circle xStock (CRCLX) en PLN
488.2806
1 Circle xStock (CRCLX) en RON
лв584.3358
1 Circle xStock (CRCLX) en SEK
kr1,268.7291
1 Circle xStock (CRCLX) en BGN
лв224.1288
1 Circle xStock (CRCLX) en HUF
Ft45,100.5846
1 Circle xStock (CRCLX) en CZK
2,790.9372
1 Circle xStock (CRCLX) en KWD
د.ك40.69005
1 Circle xStock (CRCLX) en ILS
436.2507
1 Circle xStock (CRCLX) en BOB
Bs919.1949
1 Circle xStock (CRCLX) en AZN
226.797
1 Circle xStock (CRCLX) en TJS
SM1,230.0402
1 Circle xStock (CRCLX) en GEL
360.207
1 Circle xStock (CRCLX) en AOA
Kz122,282.2719
1 Circle xStock (CRCLX) en BHD
.د.ب50.02875
1 Circle xStock (CRCLX) en BMD
$133.41
1 Circle xStock (CRCLX) en DKK
kr856.4922
1 Circle xStock (CRCLX) en HNL
L3,487.3374
1 Circle xStock (CRCLX) en MUR
6,067.4868
1 Circle xStock (CRCLX) en NAD
$2,289.3156
1 Circle xStock (CRCLX) en NOK
kr1,350.1092
1 Circle xStock (CRCLX) en NZD
$232.1334
1 Circle xStock (CRCLX) en PAB
B/.133.41
1 Circle xStock (CRCLX) en PGK
K565.6584
1 Circle xStock (CRCLX) en QAR
ر.ق484.2783
1 Circle xStock (CRCLX) en RSD
дин.13,454.3985
1 Circle xStock (CRCLX) en UZS
soʻm1,607,349.0279
1 Circle xStock (CRCLX) en ALL
L11,106.3825
1 Circle xStock (CRCLX) en ANG
ƒ238.8039
1 Circle xStock (CRCLX) en AWG
ƒ238.8039
1 Circle xStock (CRCLX) en BBD
$266.82
1 Circle xStock (CRCLX) en BAM
KM224.1288
1 Circle xStock (CRCLX) en BIF
Fr394,626.78
1 Circle xStock (CRCLX) en BND
$172.0989
1 Circle xStock (CRCLX) en BSD
$133.41
1 Circle xStock (CRCLX) en JMD
$21,354.9387
1 Circle xStock (CRCLX) en KHR
535,782.5646
1 Circle xStock (CRCLX) en KMF
Fr56,565.84
1 Circle xStock (CRCLX) en LAK
2,900,217.3333
1 Circle xStock (CRCLX) en LKR
Rs40,195.0989
1 Circle xStock (CRCLX) en MDL
L2,254.629
1 Circle xStock (CRCLX) en MGA
Ar595,579.5948
1 Circle xStock (CRCLX) en MOP
P1,063.2777
1 Circle xStock (CRCLX) en MVR
2,041.173
1 Circle xStock (CRCLX) en MWK
MK230,413.7451
1 Circle xStock (CRCLX) en MZN
MT8,524.899
1 Circle xStock (CRCLX) en NPR
Rs18,864.174
1 Circle xStock (CRCLX) en PYG
932,936.13
1 Circle xStock (CRCLX) en RWF
Fr193,044.27
1 Circle xStock (CRCLX) en SBD
$1,097.9643
1 Circle xStock (CRCLX) en SCR
1,899.7584
1 Circle xStock (CRCLX) en SRD
$5,118.9417
1 Circle xStock (CRCLX) en SVC
$1,162.0011
1 Circle xStock (CRCLX) en SZL
L2,287.9815
1 Circle xStock (CRCLX) en TMT
m466.935
1 Circle xStock (CRCLX) en TND
د.ت391.02471
1 Circle xStock (CRCLX) en TTD
$901.8516
1 Circle xStock (CRCLX) en UGX
Sh455,194.92
1 Circle xStock (CRCLX) en XAF
Fr75,243.24
1 Circle xStock (CRCLX) en XCD
$360.207
1 Circle xStock (CRCLX) en XOF
Fr75,243.24
1 Circle xStock (CRCLX) en XPF
Fr13,607.82
1 Circle xStock (CRCLX) en BWP
P1,885.0833
1 Circle xStock (CRCLX) en BZD
$266.82
1 Circle xStock (CRCLX) en CVE
$12,653.9385
1 Circle xStock (CRCLX) en DJF
Fr23,613.57
1 Circle xStock (CRCLX) en DOP
$8,374.1457
1 Circle xStock (CRCLX) en DZD
د.ج17,361.9774
1 Circle xStock (CRCLX) en FJD
$302.8407
1 Circle xStock (CRCLX) en GNF
Fr1,149,994.2
1 Circle xStock (CRCLX) en GTQ
Q1,016.5842
1 Circle xStock (CRCLX) en GYD
$27,786.6348
1 Circle xStock (CRCLX) en ISK
kr16,142.61

Circle xStock Recurso

Para conocer Circle xStock más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Circle xStock
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Circle xStock

¿Cuánto vale Circle xStock (CRCLX) hoy?
El precio en vivo de CRCLX en USD es de 133.41 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de CRCLX en USD?
El precio actual de CRCLX en USD es de $ 133.41. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Circle xStock?
La capitalización de mercado de CRCLX es de $ 7.60M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de CRCLX?
El suministro circulante de CRCLX es de 57.00K USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de CRCLX?
CRCLX alcanzó un precio ATH de 258.3037707311062 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de CRCLX?
CRCLX vio un precio ATL de 108.7001141157051 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de CRCLX?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para CRCLX es de $ 78.87K USD.
¿CRCLX subirá más este año?
El precio de CRCLX podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de CRCLX para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:45:04 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Circle xStock (CRCLX)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Noticias Destacadas

¿Por qué tantas personas siguen perdiendo dinero en un mercado alcista?

October 6, 2025

El Auge de las Redes Bitcoin de Capa 2: Entendiendo la Tecnología que Está Moldeando el Futuro de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025: Cuando TOTAL3 Alcance Nuevos Máximos pero Tu Portafolio No se Mueve

October 5, 2025
Ver Más

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

