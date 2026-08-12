Precio de Tether Gold hoy

El precio actual de Tether Gold (GOLD(XAUT)) hoy es € 4,352.44, con una variación del 0.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOLD(XAUT) a EUR es € 4,352.44 por GOLD(XAUT).

Tether Gold actualmente está en el puesto #34 por capitalización de mercado en € 2.67B, con un suministro circulante de 612.82K GOLD(XAUT). Durante las últimas 24 horas, GOLD(XAUT) cotiza entre € 4,341.65 (bajo) y € 4,411.76 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 4,813.5025310140913, mientras que el mínimo histórico fue € 1,211.6388072314.

En el corto plazo, GOLD(XAUT) experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de +7.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 646.18K.

Información del mercado de Tether Gold (GOLD(XAUT))

Puesto No.34 Cap de mercado € 2.67B€ 2.67B € 2.67B Volumen (24H) € 646.18K€ 646.18K € 646.18K Cap. de mercado totalmente diluida € 3.08B€ 3.08B € 3.08B Suministro de Circulación 612.82K 612.82K 612.82K Suministro total 707,747.089 707,747.089 707,747.089 Cuota de mercado 0.11% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Tether Gold es de € 2.67B, con un volumen de trading en 24 horas de € 646.18K. El suministro circulante de GOLD(XAUT) es de 612.82K, con un suministro total de 707747.089. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 3.08B.