Precio de SPDR S P 500 ETF hoy

El precio actual de SPDR S P 500 ETF (SPYON) hoy es $ 690.08, con una variación del 0.88% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPYON a USD es $ 690.08 por SPYON.

SPDR S P 500 ETF actualmente está en el puesto #676 por capitalización de mercado en $ 25.72M, con un suministro circulante de 37.27K SPYON. Durante las últimas 24 horas, SPYON cotiza entre $ 683.47 (bajo) y $ 690.2 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 690.6831306581166, mientras que el mínimo histórico fue $ 640.4052156827559.

En el corto plazo, SPYON experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +4.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 56.07K.

Información del mercado de SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Puesto No.676 Cap de mercado $ 25.72M$ 25.72M $ 25.72M Volumen (24H) $ 56.07K$ 56.07K $ 56.07K Cap. de mercado totalmente diluida $ 25.72M$ 25.72M $ 25.72M Suministro de Circulación 37.27K 37.27K 37.27K Suministro total 37,268.26594949 37,268.26594949 37,268.26594949 Blockchain pública ETH

