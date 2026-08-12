Precio de Strategy PP Variable xStock hoy

El precio actual de Strategy PP Variable xStock (STRCX) hoy es $ 102.21, con una variación del 1.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STRCX a USD es $ 102.21 por STRCX.

Strategy PP Variable xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 152,839,115, con un suministro circulante de 1.50M STRCX. Durante las últimas 24 horas, STRCX cotiza entre $ 99.65 (bajo) y $ 102.08 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 139.97, mientras que el mínimo histórico fue $ 73.0.

En el corto plazo, STRCX experimentó un cambio de +0.28% en la última hora y de +1.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 43.29K.

Información del mercado de Strategy PP Variable xStock (STRCX)

Cap de mercado $ 152.84M$ 152.84M $ 152.84M Volumen (24H) $ 43.29K$ 43.29K $ 43.29K Cap. de mercado totalmente diluida $ 281.74M$ 281.74M $ 281.74M Suministro de Circulación 1.50M 1.50M 1.50M Suministro total 2,756,544.908188094 2,756,544.908188094 2,756,544.908188094

La capitalización de mercado actual de Strategy PP Variable xStock es de $ 152.84M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 43.29K. El suministro circulante de STRCX es de 1.50M, con un suministro total de 2756544.908188094. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 281.74M.